Судимого курганского экс-чиновника заставят выплатить 16 млн

09 июня 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Александру Носкову придется возместить ущерб — почти 16 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-главе Кетовского района Курганской области Александру Носкову, осужденному за злоупотребление полномочиями при строительстве водопровода, придется возместить ущерб — почти 16 млн рублей. Районный суд решил, что бывший чиновник должен выплатить эти деньги в пользу регионального управления Федерального казначейства и правительства области. «Исковые требования прокурора Кетовского района к Носкову А.В. о взыскании ущерба, причиненного в результате преступных действий, удовлетворить. Взыскать с Носкова Александра Васильевича ущерб, причиненный в результате преступных действий, в пользу УФК Курганской области в размере 10 254 696,04 рубля, ущерб в пользу правительства Курганской области в размере 5 640 068 рублей», — говорится в решении суда, опубликованном в ГАС «Правосудие». Суд установил, что при строительстве водопровода в Кетово Носков подписал акты КС-2 и КС-3, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах. При этом экс-глава района знал, что на самом деле работы были выполнены не в полном объеме. «Стоимость фактически невыполненного объема работ по контракту составила не менее 15 894 764,35 рубля», — указано в документе. Носков в судебном заседании исковые требования не признал. Он заявил, что все подписи в документах поставил после технадзора. Однако в суде отметили, что ранее Носков уже был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. «Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях», — отметили в решении. Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. В феврале 2021 года суд приговорил его к шести годам колонии и штрафу в размере 3,5 млн рублей. Водопровод в Кетово до сих пор не достроен, несмотря на то, что власти выделяли на это еще 18 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Экс-главе Кетовского района Курганской области Александру Носкову, осужденному за злоупотребление полномочиями при строительстве водопровода, придется возместить ущерб — почти 16 млн рублей. Районный суд решил, что бывший чиновник должен выплатить эти деньги в пользу регионального управления Федерального казначейства и правительства области. «Исковые требования прокурора Кетовского района к Носкову А.В. о взыскании ущерба, причиненного в результате преступных действий, удовлетворить. Взыскать с Носкова Александра Васильевича ущерб, причиненный в результате преступных действий, в пользу УФК Курганской области в размере 10 254 696,04 рубля, ущерб в пользу правительства Курганской области в размере 5 640 068 рублей», — говорится в решении суда, опубликованном в ГАС «Правосудие». Суд установил, что при строительстве водопровода в Кетово Носков подписал акты КС-2 и КС-3, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах. При этом экс-глава района знал, что на самом деле работы были выполнены не в полном объеме. «Стоимость фактически невыполненного объема работ по контракту составила не менее 15 894 764,35 рубля», — указано в документе. Носков в судебном заседании исковые требования не признал. Он заявил, что все подписи в документах поставил после технадзора. Однако в суде отметили, что ранее Носков уже был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. «Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях», — отметили в решении. Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. В феврале 2021 года суд приговорил его к шести годам колонии и штрафу в размере 3,5 млн рублей. Водопровод в Кетово до сих пор не достроен, несмотря на то, что власти выделяли на это еще 18 млн рублей.