Дети работников «Курганмашзавода» написали письма солдатам. Фото

08 июня 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

В рамках акции «Письмо солдату» дети сотрудников «Курганмашзавода» написали послания военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 60 писем написали дети работников «Курганмашзавода» российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. В посланиях ребята поддержали солдат и поблагодарили за службу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия. «Родители-заводчане понимают, как важна поддержка тем, кто находится вдали от дома, в стрессовой ситуации, рискует жизнью, исполняя свой воинский долг. Папы и мамы, работающие на «Курганмашзаводе», постарались донести это до детей. Так родились красочные рисунки, короткие и длинные письма, пусть не всегда ровным и сформировавшимся почерком. Но от чистого сердца. В каждом письме — искренняя детская забота: «вернись здоров», «тебя ждут», — рассказали в пресс-службе КМЗ. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Ранее URA.RU писало о том, что курганский школьник поддержал брата, участвующего в спецоперации на Украине. Всего в рамках акции «Своих не бросаем» учащиеся написали более 100 писем. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Дети работников КМЗ написали более 60 посланий российским военным в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату» Фото: пресс-служба Курганмашзавода Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Более 60 писем написали дети работников «Курганмашзавода» российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. В посланиях ребята поддержали солдат и поблагодарили за службу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия. «Родители-заводчане понимают, как важна поддержка тем, кто находится вдали от дома, в стрессовой ситуации, рискует жизнью, исполняя свой воинский долг. Папы и мамы, работающие на «Курганмашзаводе», постарались донести это до детей. Так родились красочные рисунки, короткие и длинные письма, пусть не всегда ровным и сформировавшимся почерком. Но от чистого сердца. В каждом письме — искренняя детская забота: «вернись здоров», «тебя ждут», — рассказали в пресс-службе КМЗ. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Ранее URA.RU писало о том, что курганский школьник поддержал брата, участвующего в спецоперации на Украине. Всего в рамках акции «Своих не бросаем» учащиеся написали более 100 писем. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.