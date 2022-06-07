07 июня 2022

Дети работников «Курганмашзавода» написали письма солдатам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках акции «Письмо солдату» дети сотрудников «Курганмашзавода» написали послания военным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 60 писем написали дети работников «Курганмашзавода» российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. В посланиях ребята поддержали солдат и поблагодарили за службу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия.

«Родители-заводчане понимают, как важна поддержка тем, кто находится вдали от дома, в стрессовой ситуации, рискует жизнью, исполняя свой воинский долг. Папы и мамы, работающие на «Курганмашзаводе», постарались донести это до детей. Так родились красочные рисунки, короткие и длинные письма, пусть не всегда ровным и сформировавшимся почерком. Но от чистого сердца. В каждом письме — искренняя детская забота: «вернись здоров», «тебя ждут», — рассказали в пресс-службе КМЗ. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату».

Ранее URA.RU писало о том, что курганский школьник поддержал брата, участвующего в спецоперации на Украине. Всего в рамках акции «Своих не бросаем» учащиеся написали более 100 писем.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Дети работников КМЗ написали более 60 посланий российским военным в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату»
Фото:

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Более 60 писем написали дети работников «Курганмашзавода» российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. В посланиях ребята поддержали солдат и поблагодарили за службу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия. «Родители-заводчане понимают, как важна поддержка тем, кто находится вдали от дома, в стрессовой ситуации, рискует жизнью, исполняя свой воинский долг. Папы и мамы, работающие на «Курганмашзаводе», постарались донести это до детей. Так родились красочные рисунки, короткие и длинные письма, пусть не всегда ровным и сформировавшимся почерком. Но от чистого сердца. В каждом письме — искренняя детская забота: «вернись здоров», «тебя ждут», — рассказали в пресс-службе КМЗ. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Ранее URA.RU писало о том, что курганский школьник поддержал брата, участвующего в спецоперации на Украине. Всего в рамках акции «Своих не бросаем» учащиеся написали более 100 писем. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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