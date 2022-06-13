Курганские заводы массово набирают сотрудников

Курганскому заводу дорожных машин требуется 29 новых работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод дорожных машин ищет инженеров, слесарей и токарей. Всего на предприятие требуется около 30 новых работников. Об этом говорится в подборке работодателей в telegram-канале «Курганская область официально».

«АО „Курганский завод дорожных машин“ требуется 29 работников. Инженер-конструктор, инженер-технолог, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ, оператор станков с ЧПУ, инженер по планированию, шлифовщик, токарь, слесарь МСР, инженер по нормированию труда», — говорится в сообщении.

На Курганский автобусный завод требуются 23 работника. На предприятии актуальны вакансии ведущего инженера службы закупок, нормировщика, комплектовщика, водителя погрузчика, а также специалистов по закупкам, обеспечению качества поставок и оперативному планированию. Компании «Курганские прицепы» требуются электрогазосварщик, электромонтер, оператор-нарезчик и менеджер. АО «Варгашинский завод ППСО» приглашает на работу ведущего инженера-технолога, слесаря-электрика, токаря и водителя автомобиля. Далматовскому заводу «Старт» требуются инженер-энергетик, мастер газовой службы, шлифовщик-фрезеровщик, маляр, штамповщик и слесари. Всего на предприятии открыто 18 вакансий.

Ранее URA.RU писало о том, что на заводе супервездеходов «Бурлак» ищут сотрудника на зарплату от 70 000 рублей. На бывшем заводе курганского сенатора массово набирают инженеров, начальников и слесарей. Также в Кургане назвали профессии, где больше всего не хватает рабочих. Работодатели чаще всего ищут курьеров, поваров и специалистов по документообороту.

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