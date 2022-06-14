14 июня 2022

В Тюмени прохожие напали с ножом на таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Неизвестные, угрожая ножом, похитили у таксиста телефон и личные вещи Фото:

В Тюмени неизвестные напали с ножом на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. Мужчины украли у водителя телефон и личные вещи.

«Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, росгвардейцы получили информацию о разбойном нападении на водителя такси по улице 50 лет Октября. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили потерпевшего и узнали, что неизвестные лица, угрожая ножом, открыто похитили у него сотовый телефон и личные вещи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росгвардии по региону отметили, что подозреваемые задержаны. Злоумышленников передали в территориальный отдел полиции.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюмени неизвестные напали с ножом на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. Мужчины украли у водителя телефон и личные вещи. «Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, росгвардейцы получили информацию о разбойном нападении на водителя такси по улице 50 лет Октября. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили потерпевшего и узнали, что неизвестные лица, угрожая ножом, открыто похитили у него сотовый телефон и личные вещи», — говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии по региону отметили, что подозреваемые задержаны. Злоумышленников передали в территориальный отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...