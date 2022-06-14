В Тюмени прохожие напали с ножом на таксиста

15 июня 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Неизвестные, угрожая ножом, похитили у таксиста телефон и личные вещи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени неизвестные напали с ножом на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. Мужчины украли у водителя телефон и личные вещи. «Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, росгвардейцы получили информацию о разбойном нападении на водителя такси по улице 50 лет Октября. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили потерпевшего и узнали, что неизвестные лица, угрожая ножом, открыто похитили у него сотовый телефон и личные вещи», — говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии по региону отметили, что подозреваемые задержаны. Злоумышленников передали в территориальный отдел полиции. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени неизвестные напали с ножом на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. Мужчины украли у водителя телефон и личные вещи. «Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, росгвардейцы получили информацию о разбойном нападении на водителя такси по улице 50 лет Октября. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили потерпевшего и узнали, что неизвестные лица, угрожая ножом, открыто похитили у него сотовый телефон и личные вещи», — говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии по региону отметили, что подозреваемые задержаны. Злоумышленников передали в территориальный отдел полиции.