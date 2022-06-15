15 июня 2022

Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные с грозой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, лужа, непогода, дождливая погода, пасмурная погода, дождь
Максимально температура воздуха достигнет +28, при этом небольшой дождь будет идти все выходные Фото:

В выходные дни в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается дождь и местами гроза. При этом днем температура воздуха может достигать +28 градусов тепла, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В пятницу, 17 июня, температура воздуха достигнет +25 градусов. Днем и ночью будет наблюдаться переменная облачность и местами кратковременный дождь с грозой в отдельных районах. Ветер северный, северо-западный и юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В субботу на территории округа температура воздуха поднимется до +26. Днем и ночью будет идти небольшой дождь. Воскресенье станет самым теплым днем — температура воздуха достигнет +28 градусов, при этом также ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре. Местами температура могла достигнуть +30 градусов.

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В выходные дни в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается дождь и местами гроза. При этом днем температура воздуха может достигать +28 градусов тепла, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В пятницу, 17 июня, температура воздуха достигнет +25 градусов. Днем и ночью будет наблюдаться переменная облачность и местами кратковременный дождь с грозой в отдельных районах. Ветер северный, северо-западный и юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении. В субботу на территории округа температура воздуха поднимется до +26. Днем и ночью будет идти небольшой дождь. Воскресенье станет самым теплым днем — температура воздуха достигнет +28 градусов, при этом также ожидается небольшой дождь. Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре. Местами температура могла достигнуть +30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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