Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные с грозой

Максимально температура воздуха достигнет +28, при этом небольшой дождь будет идти все выходные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В выходные дни в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается дождь и местами гроза. При этом днем температура воздуха может достигать +28 градусов тепла, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В пятницу, 17 июня, температура воздуха достигнет +25 градусов. Днем и ночью будет наблюдаться переменная облачность и местами кратковременный дождь с грозой в отдельных районах. Ветер северный, северо-западный и юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В субботу на территории округа температура воздуха поднимется до +26. Днем и ночью будет идти небольшой дождь. Воскресенье станет самым теплым днем — температура воздуха достигнет +28 градусов, при этом также ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре. Местами температура могла достигнуть +30 градусов.