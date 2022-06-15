Жители Тобольска не хотят видеть Газманова на Дне города

Жители Тобольска предложили заменить Олега Газманова на группу «Руки Вверх!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Тобольска хотели бы заменить выступление Олега Газманова, запланированное на День города, концертом другого артиста. Об этом они заявили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что 25 июня Газманов выступит на празднике, посвященном 435-летию города.

«Как уже стало известно официально, на Дне города — выступит Олег Газманов. А давайте представим, если бы выбор артиста хоть чуть-чуть зависел от нас, а не от скудного городского бюджета, кого бы вы хотели увидеть на празднике, посвященном любимому городу?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

Запись была дополнена голосованием. Там пользователям предлагалось выбрать артиста, который, по их мнению, мог бы выступить на 436-летии города в 2023 году. Среди вариантов — группы «Руки Вверх», «Би-2», а также певец Баста. В комментариях к публикации пользователи предлагали и свои идеи. «Ленинград» — была бы тема», — заявил Виталий Фомичев. «Юру Шатунова», — предложила Татьяна Редикульцева. «Если бы выбор артиста зависел от вас, то на его концерт вам нужно было бы идти за свои кровные. А здесь вам предлагают бесплатно послушать Заслуженного артиста России, чего ж носом крутить? Не хотите — не ходите. Не нравится — не слушайте», — добавила Наталья Горбунова.

Ранее URA.RU писало о том, что в День города Тобольска для местных жителей с бесплатным концертом выступит российский певец Олег Газманов. Ранее по приглашению компании СИБУР в городе побывала певица Валерия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам