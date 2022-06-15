15 июня 2022

Жители Тобольска не хотят видеть Газманова на Дне города

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Жители Тобольска предложили заменить Олега Газманова на группу «Руки Вверх!» Фото:

Жители Тобольска хотели бы заменить выступление Олега Газманова, запланированное на День города, концертом другого артиста. Об этом они заявили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что 25 июня Газманов выступит на празднике, посвященном 435-летию города.

«Как уже стало известно официально, на Дне города — выступит Олег Газманов. А давайте представим, если бы выбор артиста хоть чуть-чуть зависел от нас, а не от скудного городского бюджета, кого бы вы хотели увидеть на празднике, посвященном любимому городу?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

Запись была дополнена голосованием. Там пользователям предлагалось выбрать артиста, который, по их мнению, мог бы выступить на 436-летии города в 2023 году. Среди вариантов — группы «Руки Вверх», «Би-2», а также певец Баста. В комментариях к публикации пользователи предлагали и свои идеи. «Ленинград» — была бы тема», — заявил Виталий Фомичев. «Юру Шатунова», — предложила Татьяна Редикульцева. «Если бы выбор артиста зависел от вас, то на его концерт вам нужно было бы идти за свои кровные. А здесь вам предлагают бесплатно послушать Заслуженного артиста России, чего ж носом крутить? Не хотите — не ходите. Не нравится — не слушайте», — добавила Наталья Горбунова.

Ранее URA.RU писало о том, что в День города Тобольска для местных жителей с бесплатным концертом выступит российский певец Олег Газманов. Ранее по приглашению компании СИБУР в городе побывала певица Валерия.

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Жители Тобольска хотели бы заменить выступление Олега Газманова, запланированное на День города, концертом другого артиста. Об этом они заявили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что 25 июня Газманов выступит на празднике, посвященном 435-летию города. «Как уже стало известно официально, на Дне города — выступит Олег Газманов. А давайте представим, если бы выбор артиста хоть чуть-чуть зависел от нас, а не от скудного городского бюджета, кого бы вы хотели увидеть на празднике, посвященном любимому городу?», — поинтересовался анонимный автор публикации. Запись была дополнена голосованием. Там пользователям предлагалось выбрать артиста, который, по их мнению, мог бы выступить на 436-летии города в 2023 году. Среди вариантов — группы «Руки Вверх», «Би-2», а также певец Баста. В комментариях к публикации пользователи предлагали и свои идеи. «Ленинград» — была бы тема», — заявил Виталий Фомичев. «Юру Шатунова», — предложила Татьяна Редикульцева. «Если бы выбор артиста зависел от вас, то на его концерт вам нужно было бы идти за свои кровные. А здесь вам предлагают бесплатно послушать Заслуженного артиста России, чего ж носом крутить? Не хотите — не ходите. Не нравится — не слушайте», — добавила Наталья Горбунова. Ранее URA.RU писало о том, что в День города Тобольска для местных жителей с бесплатным концертом выступит российский певец Олег Газманов. Ранее по приглашению компании СИБУР в городе побывала певица Валерия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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