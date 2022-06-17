Мужчина через суд заработал миллиарды от продажи завода в Тюмени

17 июня 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Весной 2021 года предприятие было куплено почти за 110 миллиардов компанией ООО «Русинвест» Фото: Эдуард Богданов © URA.RU Конкурсный управляющий, который занимался продажей Антипинского нефтеперерабатывающего завода, получит 5,4 миллиарда рублей. Для того, чтобы получить заслуженную выплату, мужчине пришлось обращаться в суд. «Установить арбитражному управляющему Сичевому Константину Михайловичу проценты по вознаграждению конкурсного управляющего акционерным обществом „Антипинский нефтеперерабатывающий завод“ в размере пяти миллиардов 441 миллионов 132 тысяч 696 рублей 30 копеек», — передает издание «Деловой квартал» заключение суда. Суд приостанавливал рассмотрение заявления Сичевого прошлой зимой на период, пока не завершатся расчеты с кредиторами. Но конкурсный управляющий обжаловал данное решение, так как знал, что залоговое имущество предприятия на тот момент было уже продано. Его заявление было удовлетворенно судом. Полученное мужчиной денежное вознаграждение составляет всего пять процентов от общей суммы проданного имущества предприятия. Сам завод был признан банкротом еще в 2019 году, тогда же и объявили о его продаже. Весной 2021 года предприятие было куплено почти за 110 миллиардов рублей компанией ООО «Русинвест». Ранее URA.RU писало о том, что суд Италии отказался выдавать России бывшего генерального директора Антипинского НПЗ. Мужчина обвиняется в мошенничестве. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Конкурсный управляющий, который занимался продажей Антипинского нефтеперерабатывающего завода, получит 5,4 миллиарда рублей. Для того, чтобы получить заслуженную выплату, мужчине пришлось обращаться в суд. «Установить арбитражному управляющему Сичевому Константину Михайловичу проценты по вознаграждению конкурсного управляющего акционерным обществом „Антипинский нефтеперерабатывающий завод“ в размере пяти миллиардов 441 миллионов 132 тысяч 696 рублей 30 копеек», — передает издание «Деловой квартал» заключение суда. Суд приостанавливал рассмотрение заявления Сичевого прошлой зимой на период, пока не завершатся расчеты с кредиторами. Но конкурсный управляющий обжаловал данное решение, так как знал, что залоговое имущество предприятия на тот момент было уже продано. Его заявление было удовлетворенно судом. Полученное мужчиной денежное вознаграждение составляет всего пять процентов от общей суммы проданного имущества предприятия. Сам завод был признан банкротом еще в 2019 году, тогда же и объявили о его продаже. Весной 2021 года предприятие было куплено почти за 110 миллиардов рублей компанией ООО «Русинвест». Ранее URA.RU писало о том, что суд Италии отказался выдавать России бывшего генерального директора Антипинского НПЗ. Мужчина обвиняется в мошенничестве.