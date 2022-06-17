В 2022 году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на площади 400-летия города состоялся выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). В текущем году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий, как прошло это событие.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, поздравить выпускников с окончанием училища приехали начальник инженерных войск ВС России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Также в мероприятии приняли участие представители городской администрации и областной думы.

«Вуз всегда был эталоном качества военного образования, славился наличием традиций, великих предшественников, на которых равняются молодые курсанты. <…> Выпускники Тюменского военного училища зарекомендовали себя настоящими профессионалами, верными долгу и присяге. Желаю успехов в вашем благородном деле», — отметил глава региона.

Из-за прохождения колонны выпускников ТВВИКУ перекрывали несколько центральных улиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Поздравить офицеров приехали глава Тюмени Руслан Кухарук, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дипломы и нагрудные значки получили 252 лейтенанта, из них 63 человека — иностранцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Встреча бывших курсантов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мемориал павших воинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По традиции в конце мероприятия офицеры подбрасывали фуражки вверх Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU