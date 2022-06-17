17 июня 2022

В Тюмени прошел выпускной офицеров военного вуза. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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65 лет ТВВИКУ. Тюмень
В 2022 году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования Фото:

В Тюмени на площади 400-летия города состоялся выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). В текущем году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий, как прошло это событие.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, поздравить выпускников с окончанием училища приехали начальник инженерных войск ВС России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Также в мероприятии приняли участие представители городской администрации и областной думы.

«Вуз всегда был эталоном качества военного образования, славился наличием традиций, великих предшественников, на которых равняются молодые курсанты. <…> Выпускники Тюменского военного училища зарекомендовали себя настоящими профессионалами, верными долгу и присяге. Желаю успехов в вашем благородном деле», — отметил глава региона.

65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Из-за прохождения колонны выпускников ТВВИКУ перекрывали несколько центральных улиц
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Поздравить офицеров приехали глава Тюмени Руслан Кухарук, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Дипломы и нагрудные значки получили 252 лейтенанта, из них 63 человека — иностранцы
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Встреча бывших курсантов
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Мемориал павших воинов
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
По традиции в конце мероприятия офицеры подбрасывали фуражки вверх
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Фото:
65 лет ТВВИКУ. Тюмень
Фото:

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В Тюмени на площади 400-летия города состоялся выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). В текущем году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий, как прошло это событие. Как сообщает инфоцентр регионального правительства, поздравить выпускников с окончанием училища приехали начальник инженерных войск ВС России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Также в мероприятии приняли участие представители городской администрации и областной думы. «Вуз всегда был эталоном качества военного образования, славился наличием традиций, великих предшественников, на которых равняются молодые курсанты. <…> Выпускники Тюменского военного училища зарекомендовали себя настоящими профессионалами, верными долгу и присяге. Желаю успехов в вашем благородном деле», — отметил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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