В Тюмени на площади 400-летия города состоялся выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). В текущем году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий, как прошло это событие.
Как сообщает инфоцентр регионального правительства, поздравить выпускников с окончанием училища приехали начальник инженерных войск ВС России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Также в мероприятии приняли участие представители городской администрации и областной думы.
«Вуз всегда был эталоном качества военного образования, славился наличием традиций, великих предшественников, на которых равняются молодые курсанты. <…> Выпускники Тюменского военного училища зарекомендовали себя настоящими профессионалами, верными долгу и присяге. Желаю успехов в вашем благородном деле», — отметил глава региона.
Из-за прохождения колонны выпускников ТВВИКУ перекрывали несколько центральных улиц
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В Тюмени на площади 400-летия города состоялся выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). В текущем году ТВВИКУ празднует 65-летие с момента образования. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий, как прошло это событие. Как сообщает инфоцентр регионального правительства, поздравить выпускников с окончанием училища приехали начальник инженерных войск ВС России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Также в мероприятии приняли участие представители городской администрации и областной думы. «Вуз всегда был эталоном качества военного образования, славился наличием традиций, великих предшественников, на которых равняются молодые курсанты. <…> Выпускники Тюменского военного училища зарекомендовали себя настоящими профессионалами, верными долгу и присяге. Желаю успехов в вашем благородном деле», — отметил глава региона.