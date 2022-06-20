В 2022 году училище окончили 104 кадета, 23 из них — с золотой медалью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор 21 июня вручили аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского училища. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В 2022 году училище окончили 104 кадета, 23 из них — с золотой медалью и аттестатом с отличием», — рассказали в инфоцентре. Всего, по данным властей, в ТПКУ обучаются 753 кадета из разных регионов России.

«Желаю вам, чтобы как бы ни сложилась ваша судьба, вы смогли пронести через всю свою жизнь настоящую мужскую дружбу, кадетское братство. Будьте уверены в себе, твердо идите к намеченной цели. Верю в ваши силы!», — приводит обращение Моора к выпускникам инфоцентр.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области