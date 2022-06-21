В Тюмени беженцы из Донбасса заявили о проблемах с русским языком

Детям тяжело осваивать школьную программу из-за нехватки языковой практики на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

У подростков-беженцев, приехавших в Тюмень из Донбасса, есть проблемы с русским языком из-за запрета его на территории Украины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона. Ее члены встретились с беженцами в пунктах их временного размещения.

«Елена Сергеевна приехала из Донецкой области с двумя внуками-подростками. У детей, которые учатся в тюменских школах, есть проблема с русским языком. Ребятам приходится усиленно заниматься, чтобы его освоить. У молодого поколения, попавшего под репрессии русского языка на Украине (вплоть до его запрета), есть весьма небольшой опыт разговорной речи», — рассказали URA.RU в Общественной палате Тюменской области.

Для решения проблемы руководитель аппарата ОП ТО Артур Юрьев пообещал поднять вопрос о дополнительных уроках русского для детей-беженцев. Эти услуги могли бы оказывать областные некоммерческие организации.

Поток беженцев из Украины хлынул в Россию после 24 февраля — даты начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В России беженцы получают временный кров, социальную помощь и подъемные выплаты.

Историю одной из таких семей URA.RU рассказывало ранее. Жительница Донбасса вспоминала, как в украинской школе ее детей травили и даже били за русскую речь.