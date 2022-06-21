Аналитик рассказал, что будет с ценами на авто в ЯНАО

22 июня 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

В ближайшее время цены на Б/У авто немного снизятся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ближайшее время цены на авто снизятся, но эти показатели будут незначительными, пока новые авто не уйдут в продажу. Такое мнение высказал специалист по подбору машин на вторичном рынке Александр Саган. «Цены подвинутся вниз, но не на много. Чтобы смещение было значительным надо, чтобы новые автомобили нашли хозяев, а старые автомобили ушли на вторичный рынок. Но так как с новыми автомобилями сейчас проблема, то тенденций к снижению стоимости авто я не вижу», — рассказал URA.RU специалист по автоподбору Александр Саган. Саган так же рассказал, что когда цены все-таки будут падать, определенные машины станут дешеветь слабее всего. Среди таких он отметил те, которые не требуют серьезного ремонта более длительное время. Что крайне важно для ЯНАО, учитывая суровый климат региона. Ранее URA.RU сообщало, что Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенных ко ввозу в страну без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В список, в том числе, вошли и иностранные автомобильные бренды: Tesla, Land Rover, Jaguar, Jeep, Bentley и другие. Санкции США и стран Запада, стали ответом на спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов. По его словам, оно направлено на «отмену» России. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В ближайшее время цены на авто снизятся, но эти показатели будут незначительными, пока новые авто не уйдут в продажу. Такое мнение высказал специалист по подбору машин на вторичном рынке Александр Саган. «Цены подвинутся вниз, но не на много. Чтобы смещение было значительным надо, чтобы новые автомобили нашли хозяев, а старые автомобили ушли на вторичный рынок. Но так как с новыми автомобилями сейчас проблема, то тенденций к снижению стоимости авто я не вижу», — рассказал URA.RU специалист по автоподбору Александр Саган. Саган так же рассказал, что когда цены все-таки будут падать, определенные машины станут дешеветь слабее всего. Среди таких он отметил те, которые не требуют серьезного ремонта более длительное время. Что крайне важно для ЯНАО, учитывая суровый климат региона. Ранее URA.RU сообщало, что Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенных ко ввозу в страну без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В список, в том числе, вошли и иностранные автомобильные бренды: Tesla, Land Rover, Jaguar, Jeep, Bentley и другие. Санкции США и стран Запада, стали ответом на спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов. По его словам, оно направлено на «отмену» России.