22 июня 2022

В Курган приехал заместитель спикера Совфеда Матвиенко

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , герб россии, чиновники, красная папка, депутаты, папка с документами
В Курганскую область приехала делегация из Совета Федерации Фото:

В Курганскую область 23 июня с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Заместитель Валентины Матвиенко посетит заводы и соцобъекты. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительства региона.

«В планах Андрея Яцкина встреча с губернатором Вадимом Шумковым, посещение ряда промышленных и социальных объектов», — говорится в сообщении властей. Также в Курганскую область приехали заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова и член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

URA.RU писало, что в апреле прошлого года четыре члена Совета Федерации прибыли в Курганскую область с двухдневным визитом. Они оценили строящиеся в регионе индустриальные парки, посетили предприятие «Старт» в Далматово, Шадринский автоагрегатный завод, Шадринский завод металлоконструкций, «Курганприбор» и «Кургандормаш».

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В Курганскую область 23 июня с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Заместитель Валентины Матвиенко посетит заводы и соцобъекты. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительства региона. «В планах Андрея Яцкина встреча с губернатором Вадимом Шумковым, посещение ряда промышленных и социальных объектов», — говорится в сообщении властей. Также в Курганскую область приехали заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова и член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский. URA.RU писало, что в апреле прошлого года четыре члена Совета Федерации прибыли в Курганскую область с двухдневным визитом. Они оценили строящиеся в регионе индустриальные парки, посетили предприятие «Старт» в Далматово, Шадринский автоагрегатный завод, Шадринский завод металлоконструкций, «Курганприбор» и «Кургандормаш».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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