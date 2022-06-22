В Курган приехал заместитель спикера Совфеда Матвиенко

23 июня 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

В Курганскую область приехала делегация из Совета Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую область 23 июня с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Заместитель Валентины Матвиенко посетит заводы и соцобъекты. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительства региона. «В планах Андрея Яцкина встреча с губернатором Вадимом Шумковым, посещение ряда промышленных и социальных объектов», — говорится в сообщении властей. Также в Курганскую область приехали заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова и член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский. URA.RU писало, что в апреле прошлого года четыре члена Совета Федерации прибыли в Курганскую область с двухдневным визитом. Они оценили строящиеся в регионе индустриальные парки, посетили предприятие «Старт» в Далматово, Шадринский автоагрегатный завод, Шадринский завод металлоконструкций, «Курганприбор» и «Кургандормаш». Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганскую область 23 июня с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Заместитель Валентины Матвиенко посетит заводы и соцобъекты. Информация опубликована в официальном telegram-канале правительства региона. «В планах Андрея Яцкина встреча с губернатором Вадимом Шумковым, посещение ряда промышленных и социальных объектов», — говорится в сообщении властей. Также в Курганскую область приехали заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова и член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский. URA.RU писало, что в апреле прошлого года четыре члена Совета Федерации прибыли в Курганскую область с двухдневным визитом. Они оценили строящиеся в регионе индустриальные парки, посетили предприятие «Старт» в Далматово, Шадринский автоагрегатный завод, Шадринский завод металлоконструкций, «Курганприбор» и «Кургандормаш».