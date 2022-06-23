Ради записи к врачу курганцы приходили к больнице в 4 утра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана приходят к больнице к 4 утра, чтобы занять очередь и записаться на прием, но таланов к врачу не получают. Об этом курганцы сообщают в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«На фото поликлиника по Карбышева. Запись к эндокринологу. Очередь на крыльце с 4 утра! 21 век на дворе, а люди приходят уже не первую пятницу и не могут запиться к врачу. Даже скамеечек нет», — пишет пользовательница Татьяна Бутрина.

Департамента здравоохранения Курганской области сообщил URA.RU, что талоны на прием к эндокринологу Курганской больницы №2 выдаются еженедельно по пятницам с 7 утра. Для того, чтобы люди не создавали очереди, власти приняли следующие меры: «Для проведения приема по профилю „эндокринология“ по графику пять дней в неделю в больницу приглашаются специалисты других медучреждений. Также будет проработан вопрос об электронной записи на прием к узким специалистам».

На сегодняшний день вопрос электронной записи прорабатывается. Как сообщают в депздраве, участковые врачи будут по итогам приемов подавать администратору поликлиники заявки о потребности пациентов в приеме эндокринологом. Администратор будет составлять график и обзванивать больных, приглашая их на определенные даты и время.

В том числе в этом году планируется благоустройство прилегающей к больнице территории. В рамках благоустройства также планируется установка скамеек.

До этого URA.RU писало, что курганцы пожаловались на отсутствие записи к детскому офтальмологу в одной из больниц города. В региональном департаменте здравоохранения подтвердили наличие данной проблемы.

По словам курганцев, им приходится занимать очередь на запись к эндокринологу с 4 утра Татьяна Бутрина, соцсеть «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам