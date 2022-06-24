После обильных осадков в Кургане двор по улице Дзержинского был практически полностью затоплен. Надежда Ершова, проживающая в одном из подъездов многоквартирного дома, рассказала URA.RU, что «всемирный потоп — это глобальная проблема этого дома».
«Топит с 1 по 3 подъезд каждую весну после схода снега и после каждого дождя, как сейчас. Только в нашем подъезде 3 многодетные семьи проживают. Папы на работах. Мамы вынуждены сидеть дома с детьми после дождя. Вынести детей в сад и привезти из сада это вообще глобальная проблема», — рассказал собеседница агентства.
По словам женщины, управляющая компания «работает из рук вон плохо». Жильцы писали в прокуратуру, но проверка приехала только через три недели, когда уже почти все высохло.
В администрации Кургана Надежде Ершовой ответили, что помочь ничем не могут, так как «территория дома является общим имуществом собственников и обслуживающей организации». Жителям рекомендовано провести общее собрание и обсудить пути решения этого вопроса.
Оперативно связаться с руководством УК у корреспондента URA.RU не получилось. В компанию отправлен письменный запрос.
О том, что в Курганской области 25 июня пройдут сильные дожди, URA.RU писало ранее. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Живем в этом доме 5 лет и ничего не меняется», — утверждают домовладельцы
Фото: VK «Инцидент Курган»
Вся вода во двор стекает с «пяточка» напротив школы
Фото: VK «Инцидент Курган»
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После обильных осадков в Кургане двор по улице Дзержинского был практически полностью затоплен. Надежда Ершова, проживающая в одном из подъездов многоквартирного дома, рассказала URA.RU, что «всемирный потоп — это глобальная проблема этого дома». «Топит с 1 по 3 подъезд каждую весну после схода снега и после каждого дождя, как сейчас. Только в нашем подъезде 3 многодетные семьи проживают. Папы на работах. Мамы вынуждены сидеть дома с детьми после дождя. Вынести детей в сад и привезти из сада это вообще глобальная проблема», — рассказал собеседница агентства. По словам женщины, управляющая компания «работает из рук вон плохо». Жильцы писали в прокуратуру, но проверка приехала только через три недели, когда уже почти все высохло. В администрации Кургана Надежде Ершовой ответили, что помочь ничем не могут, так как «территория дома является общим имуществом собственников и обслуживающей организации». Жителям рекомендовано провести общее собрание и обсудить пути решения этого вопроса. Оперативно связаться с руководством УК у корреспондента URA.RU не получилось. В компанию отправлен письменный запрос. О том, что в Курганской области 25 июня пройдут сильные дожди, URA.RU писало ранее. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.