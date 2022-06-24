Жители дома считают, что прочистка ливневой канализации точно бы их спасла (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После обильных осадков в Кургане двор по улице Дзержинского был практически полностью затоплен. Надежда Ершова, проживающая в одном из подъездов многоквартирного дома, рассказала URA.RU, что «всемирный потоп — это глобальная проблема этого дома».

«Топит с 1 по 3 подъезд каждую весну после схода снега и после каждого дождя, как сейчас. Только в нашем подъезде 3 многодетные семьи проживают. Папы на работах. Мамы вынуждены сидеть дома с детьми после дождя. Вынести детей в сад и привезти из сада это вообще глобальная проблема», — рассказал собеседница агентства.

По словам женщины, управляющая компания «работает из рук вон плохо». Жильцы писали в прокуратуру, но проверка приехала только через три недели, когда уже почти все высохло.

В администрации Кургана Надежде Ершовой ответили, что помочь ничем не могут, так как «территория дома является общим имуществом собственников и обслуживающей организации». Жителям рекомендовано провести общее собрание и обсудить пути решения этого вопроса.

Оперативно связаться с руководством УК у корреспондента URA.RU не получилось. В компанию отправлен письменный запрос.

О том, что в Курганской области 25 июня пройдут сильные дожди, URA.RU писало ранее. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Живем в этом доме 5 лет и ничего не меняется», — утверждают домовладельцы Фото: VK «Инцидент Курган»

Вся вода во двор стекает с «пяточка» напротив школы Фото: VK «Инцидент Курган»