Стоимость датского оборудования составила 250 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Частоозерье Курганской области при мясокомбинате «Велес» появится новое технологическое производство по переработке отходов животного происхождения. На предприятие уже доставили датское оборудование за 250 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал основатель мясокомбината, депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Продолжая развитие производственных мощностей мы открываем новое производство для переработки отходов животного происхождения. В село Частоозерье уже доставили импортное оборудование за 250 000 000 рублей. Его доставили из Дании на восьми фургонах. В нашей стране такого оборудования нет. Сначала зарубежная компания отказывалась доставлять оборудование, но в итоге все проблемы были решены. Оно здесь, скоро начнется монтаж, а значит новому производству быть! На новом производстве появится до 25 новых рабочих мест», — сказал Ильтяков. По словам депутата, в настоящее время мясокомбинат «Велес» перерабатывает отходы на другом предприятии. За такие услуги приходится отдавать по 25 рублей за один килограмм утилизации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области открыли новое предприятие по убою при мясокомбинате «Велес». На открытие курганской бойни позвали священника, который помолился за работников нового производства. Строительство бойни велось на протяжении семи лет, было инвестировано более 1,3 млрд рублей.