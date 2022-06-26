Курганские чиновники переделали важный документ после критики

В Курганской области доработали стратегию развития региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники департамента экономического развития Курганской области доработали Стратегию социально-экономического развития, на недочеты которой указывали депутаты региональной думы. Обновленный документ планируют принять на ближайшем заседании областного парламента, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по экономической политике.

«Документ хорошо доработан и четко структурирован. Стратегия получилась цельной. Это важный документ. Долго к этому шли. Благодарен, что департамент экономического развития откликнулся и поправили его. Молодцы», — отметил председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев. На заседании озвучили, что чиновники учли все замечания от депутатов. Конкретизировали данные, которые являются основными для анализа социально-экономического развития. Отчет о выполнении стратегии чиновники будут представлять каждый год на заседаниях комитетов и думы.

Также депутаты попросили стратегию сделать в виде брошюры. Директор департамента экономразвития Владимир Ковалев на комитете уточнил, что брошюры будут сделаны. К заседанию думы в июне расширят и актуализируют презентацию.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы раскритиковали презентацию Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Они обратили внимание на неактуальные цифры. На заседании думы в мае профильный департамент попросили доработать документ ко второму чтению.

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