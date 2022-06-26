26 июня 2022

Курганские чиновники переделали важный документ после критики

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, заседание, документы к совещанию, документы к заседанию
В Курганской области доработали стратегию развития региона Фото:

Сотрудники департамента экономического развития Курганской области доработали Стратегию социально-экономического развития, на недочеты которой указывали депутаты региональной думы. Обновленный документ планируют принять на ближайшем заседании областного парламента, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по экономической политике.

«Документ хорошо доработан и четко структурирован. Стратегия получилась цельной. Это важный документ. Долго к этому шли. Благодарен, что департамент экономического развития откликнулся и поправили его. Молодцы», — отметил председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев. На заседании озвучили, что чиновники учли все замечания от депутатов. Конкретизировали данные, которые являются основными для анализа социально-экономического развития. Отчет о выполнении стратегии чиновники будут представлять каждый год на заседаниях комитетов и думы.

Также депутаты попросили стратегию сделать в виде брошюры. Директор департамента экономразвития Владимир Ковалев на комитете уточнил, что брошюры будут сделаны. К заседанию думы в июне расширят и актуализируют презентацию.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы раскритиковали презентацию Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Они обратили внимание на неактуальные цифры. На заседании думы в мае профильный департамент попросили доработать документ ко второму чтению.

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Сотрудники департамента экономического развития Курганской области доработали Стратегию социально-экономического развития, на недочеты которой указывали депутаты региональной думы. Обновленный документ планируют принять на ближайшем заседании областного парламента, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по экономической политике. «Документ хорошо доработан и четко структурирован. Стратегия получилась цельной. Это важный документ. Долго к этому шли. Благодарен, что департамент экономического развития откликнулся и поправили его. Молодцы», — отметил председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев. На заседании озвучили, что чиновники учли все замечания от депутатов. Конкретизировали данные, которые являются основными для анализа социально-экономического развития. Отчет о выполнении стратегии чиновники будут представлять каждый год на заседаниях комитетов и думы. Также депутаты попросили стратегию сделать в виде брошюры. Директор департамента экономразвития Владимир Ковалев на комитете уточнил, что брошюры будут сделаны. К заседанию думы в июне расширят и актуализируют презентацию. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы раскритиковали презентацию Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Они обратили внимание на неактуальные цифры. На заседании думы в мае профильный департамент попросили доработать документ ко второму чтению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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