28 июня 2022

Тюменцы с утра стоят в двухкилометровой пробке

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Тюменцы застряли в пробке на улице Челюскинцев (архивное фото) Фото:

В Тюмени по улице Челюскинцев с самого утра 29 июня образовалась пробка протяженностью в два километра. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«В Тюмени на улице Челюскинцев образовалась двухкилометровая пробка. Она начинается от торгового центра „Па-на-ма“ и продолжается до улицы Советской», — сообщает сервис. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что на этом участке дороги не было зафиксировано ДТП. Вероятная причина пробки — перекрытие улиц Володарского и Дзержинского из-за ремонта.

Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в Тюмень водители вынуждены стоять в заторе. Пробка на Московском тракте образовалась протяженностью в 500 метров.

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В Тюмени по улице Челюскинцев с самого утра 29 июня образовалась пробка протяженностью в два километра. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «В Тюмени на улице Челюскинцев образовалась двухкилометровая пробка. Она начинается от торгового центра „Па-на-ма“ и продолжается до улицы Советской», — сообщает сервис. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что на этом участке дороги не было зафиксировано ДТП. Вероятная причина пробки — перекрытие улиц Володарского и Дзержинского из-за ремонта. Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в Тюмень водители вынуждены стоять в заторе. Пробка на Московском тракте образовалась протяженностью в 500 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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