Тюменцы с утра стоят в двухкилометровой пробке

Тюменцы застряли в пробке на улице Челюскинцев (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени по улице Челюскинцев с самого утра 29 июня образовалась пробка протяженностью в два километра. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«В Тюмени на улице Челюскинцев образовалась двухкилометровая пробка. Она начинается от торгового центра „Па-на-ма“ и продолжается до улицы Советской», — сообщает сервис. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что на этом участке дороги не было зафиксировано ДТП. Вероятная причина пробки — перекрытие улиц Володарского и Дзержинского из-за ремонта.

Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в Тюмень водители вынуждены стоять в заторе. Пробка на Московском тракте образовалась протяженностью в 500 метров.