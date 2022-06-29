Курганцы опубликовали видео смертельного ДТП

30 июня 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пригороде Кургана 30 июня «ГАЗель» столкнулась с грузовиком Scania. По данным ГИБДД, водитель «ГАЗели» скончался на месте. Видео с места происшествия опубликовали местные жители. «В 08:15 на 267-м км автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск 21-летний водитель, управляя автомобилем „ГАЗель“, допустил наезд на стоящий автомобиль Scania под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля „ГАЗель“ скончался на месте происшествия, 22-летний пассажир автомобиля „ГАЗель“ госпитализирован с травмами», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану. В ГИБДД добавили, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На видео, размещенном в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», можно заметить грузовик с кабиной, от которой почти ничего не осталось. В комментариях под постом горожане предположили, что авария произошла из-за того, что кто-то торопился и был невнимателен. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В пригороде Кургана 30 июня «ГАЗель» столкнулась с грузовиком Scania. По данным ГИБДД, водитель «ГАЗели» скончался на месте. Видео с места происшествия опубликовали местные жители. «В 08:15 на 267-м км автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск 21-летний водитель, управляя автомобилем „ГАЗель“, допустил наезд на стоящий автомобиль Scania под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля „ГАЗель“ скончался на месте происшествия, 22-летний пассажир автомобиля „ГАЗель“ госпитализирован с травмами», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану. В ГИБДД добавили, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На видео, размещенном в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», можно заметить грузовик с кабиной, от которой почти ничего не осталось. В комментариях под постом горожане предположили, что авария произошла из-за того, что кто-то торопился и был невнимателен.