29 июня 2022

С тюменской школы взыскали сотни тысяч за травму ученицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Школе присудили штраф в 500 тысяч рублей Фото:

Школа, расположенная в Тюменском районе, выплатила 500 тысяч рублей в пользу ученицы, которая получила травму на уроке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что 6 декабря 2021 года несовершеннолетняя ученица во время урока физкультуры почувствовала боль в спине, о чем сообщила учителю и классному руководителю. Но своевременная медицинская помощь девочке оказана не была», — рассказали в ведомстве.

В результате здоровью девушки был нанесен тяжкий вред. Она до сих пор проходит лечение.

«Прокурор обратился с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней. Суд взыскал со школы в пользу ученицы 500 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.

Ранее агентство писало, что тюменская пенсионерка получила 150 тысяч рублей за травму, полученную в «Ашане». Женщина упала в торговом центре и сломала руку.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Школа, расположенная в Тюменском районе, выплатила 500 тысяч рублей в пользу ученицы, которая получила травму на уроке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что 6 декабря 2021 года несовершеннолетняя ученица во время урока физкультуры почувствовала боль в спине, о чем сообщила учителю и классному руководителю. Но своевременная медицинская помощь девочке оказана не была», — рассказали в ведомстве. В результате здоровью девушки был нанесен тяжкий вред. Она до сих пор проходит лечение. «Прокурор обратился с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней. Суд взыскал со школы в пользу ученицы 500 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре. Ранее агентство писало, что тюменская пенсионерка получила 150 тысяч рублей за травму, полученную в «Ашане». Женщина упала в торговом центре и сломала руку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...