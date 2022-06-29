С тюменской школы взыскали сотни тысяч за травму ученицы

Школе присудили штраф в 500 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Школа, расположенная в Тюменском районе, выплатила 500 тысяч рублей в пользу ученицы, которая получила травму на уроке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что 6 декабря 2021 года несовершеннолетняя ученица во время урока физкультуры почувствовала боль в спине, о чем сообщила учителю и классному руководителю. Но своевременная медицинская помощь девочке оказана не была», — рассказали в ведомстве.

В результате здоровью девушки был нанесен тяжкий вред. Она до сих пор проходит лечение.

«Прокурор обратился с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней. Суд взыскал со школы в пользу ученицы 500 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.

Ранее агентство писало, что тюменская пенсионерка получила 150 тысяч рублей за травму, полученную в «Ашане». Женщина упала в торговом центре и сломала руку.