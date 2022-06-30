Верховный суд решил судьбу главаря курганской ОПГ

Дмитрию Романову, приговоренному к 24 годам лишения свободы, не удалось смягчить наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор главарю курганской преступной группы, известной как банда Романова, Дмитрию Романову. Наказание в виде 24 лет лишения свободы судебная коллегия посчитала справедливым и соразмерным содеянному, указано в материалах дела.

«Судебная коллегия определила. Приговор Курганского областного суда от 21 апреля 2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 17 августа 2021 года в отношении Романова Дмитрия Викторовича оставить без изменения, его кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документе, опубликованном в электронной справочной Верховного суда.

Романова признали виновным в убийстве пяти лиц, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору и сопряжено с разбоем и бандитизмом, в покушении на убийство двух и более лиц. Также на его счету похищение людей, разбойные нападения, кражи и другие преступления. В кассационной жалобе Романов заявлял о чрезмерно суровом наказании и о допущенных судом нарушениях уголовного закона. Однако судебная коллегия Верховного суда посчитала приговор обоснованным.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд в апреле 2021 года приговорил Романова к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Второй апелляционный суд оставил приговор без изменений. Романов заявлял в суде, что в рамках заключенного с ним досудебного соглашения удалось раскрыть более 40 групповых преступлений.

Член банды Романова Александр Афанасьев, который также сотрудничал со следствием и был приговорен к 19 годам лишения свободы, тоже безуспешно пытался обжаловать приговор в Верховном суде. Еще одного члена банды, Кирилла Ермолаева, который отказался от сделки со следствием, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды.

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