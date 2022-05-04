Главарь курганской банды помог раскрыть 40 групповых преступлений

04 мая 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Романов в апелляционной жалобе заявил, что помог раскрыть более 40 тяжких и особо тяжких преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лидер курганской преступной группы, известной как «банда Романова», Дмитрий Романов заявил в суде, что в рамках заключенного с ним досудебного соглашения удалось раскрыть более 40 групповых преступлений. В апелляционной жалобе он заявлял, что суд первой инстанции не учел этого при вынесении приговора. Такая информация указана в решении Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург), опубликованном в ГАС «Правосудие». «В апелляционной жалобе осужденный Романов <…> выражает несогласие с приговором ввиду чрезмерной суровости и несправедливости наказания в виде 24 лет лишения свободы. Считает, что суд назначил ему наказание, не учтя и не отразив в приговоре, что по результатам заключенного с ним досудебного соглашения было раскрыто более 40 тяжких и особо тяжких групповых преступлений», — говорится в материалах дела. Романов отмечал, что полностью соблюдал заключенное с ним досудебное соглашение. Дело рассматривалось в особом порядке. Несмотря на это, апелляционный суд пришел к выводу, что наказание назначено в строгом соответствии с требованиями закона. «В качестве смягчающих обстоятельств суд обоснованно признал и в полной мере учел по всем преступлениям активное способствование их раскрытию и расследованию, изобличению и уголовному преследованию других соучастников», — указано в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд в апреле 2021 года приговорил Романова к 24 годам лишения свободы. Второй апелляционный суд оставил его без изменений. Сейчас Романов пытается обжаловать приговор в Верховном суде. Другие члены банды сейчас также обжалуют свои приговоры, в том числе Кирилл Ермолаев, который отказался от сделки со следствием и приговорен к пожизненному лишению свободы. Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Лидер курганской преступной группы, известной как «банда Романова», Дмитрий Романов заявил в суде, что в рамках заключенного с ним досудебного соглашения удалось раскрыть более 40 групповых преступлений. В апелляционной жалобе он заявлял, что суд первой инстанции не учел этого при вынесении приговора. Такая информация указана в решении Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург), опубликованном в ГАС «Правосудие». «В апелляционной жалобе осужденный Романов <…> выражает несогласие с приговором ввиду чрезмерной суровости и несправедливости наказания в виде 24 лет лишения свободы. Считает, что суд назначил ему наказание, не учтя и не отразив в приговоре, что по результатам заключенного с ним досудебного соглашения было раскрыто более 40 тяжких и особо тяжких групповых преступлений», — говорится в материалах дела. Романов отмечал, что полностью соблюдал заключенное с ним досудебное соглашение. Дело рассматривалось в особом порядке. Несмотря на это, апелляционный суд пришел к выводу, что наказание назначено в строгом соответствии с требованиями закона. «В качестве смягчающих обстоятельств суд обоснованно признал и в полной мере учел по всем преступлениям активное способствование их раскрытию и расследованию, изобличению и уголовному преследованию других соучастников», — указано в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд в апреле 2021 года приговорил Романова к 24 годам лишения свободы. Второй апелляционный суд оставил его без изменений. Сейчас Романов пытается обжаловать приговор в Верховном суде. Другие члены банды сейчас также обжалуют свои приговоры, в том числе Кирилл Ермолаев, который отказался от сделки со следствием и приговорен к пожизненному лишению свободы. Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды.