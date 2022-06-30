30 июня 2022
29 июня 2022

В Тюмени неизвестный разгромил маршрутку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, разбитое стекло, автобус, трещина в стекле
Тюменец разбил стекла маршрутки около «Ленты» Фото:

В Тюмени неизвестный разбил окна маршрутки. Житель города снял это на видео, которое появилось в социальных сетях. Он уточнил, что событие произошло около одного из гипермаркетов сети «Лента».

«Мужик все окна разбил в маршрутке и ушел. У Ленты все произошло», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео неизвестный ходит вокруг пустого маршрутного автобуса и целенаправленно разбивает все стекла машины, после чего уходит.

URA.RU направило письменный запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени неизвестный разбил окна маршрутки. Житель города снял это на видео, которое появилось в социальных сетях. Он уточнил, что событие произошло около одного из гипермаркетов сети «Лента». «Мужик все окна разбил в маршрутке и ушел. У Ленты все произошло», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео неизвестный ходит вокруг пустого маршрутного автобуса и целенаправленно разбивает все стекла машины, после чего уходит. URA.RU направило письменный запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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