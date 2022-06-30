Тюменец разбил стекла маршрутки около «Ленты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени неизвестный разбил окна маршрутки. Житель города снял это на видео, которое появилось в социальных сетях. Он уточнил, что событие произошло около одного из гипермаркетов сети «Лента».

«Мужик все окна разбил в маршрутке и ушел. У Ленты все произошло», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео неизвестный ходит вокруг пустого маршрутного автобуса и целенаправленно разбивает все стекла машины, после чего уходит.

URA.RU направило письменный запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.