Тюменец разбил стекла маршрутки около «Ленты»
В Тюмени неизвестный разбил окна маршрутки. Житель города снял это на видео, которое появилось в социальных сетях. Он уточнил, что событие произошло около одного из гипермаркетов сети «Лента».
«Мужик все окна разбил в маршрутке и ушел. У Ленты все произошло», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео неизвестный ходит вокруг пустого маршрутного автобуса и целенаправленно разбивает все стекла машины, после чего уходит.
URA.RU направило письменный запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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