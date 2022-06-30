Власти Тюмени оставили в секрете имя хэдлайнера Дня города-2022

01 июля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В Тюмени ждут Вячеслава Бутусова, но он может не приехать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Имя главного артиста, который выступит в Тюмени на Дне города 30 июля, будет названо позднее. Об этом сообщила глава городского департамента культуры Ирина Алексеева, выступая на заседании гордумы, которое транслируется онлайн. «Хэдлайнер Дня города выступит на площади 400-летия Тюмени вечером 30 июля. Прошу отнестись с пониманием, имя будет названо позднее, на пресс-конференции. Пока идет согласование различных моментов», — рассказал чиновница. Ранее СМИ писали, что в Тюмени на праздновании 436-летия города выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Однако представители мэрии с разговоре с URA.RU не подтвердили эту информацию. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Имя главного артиста, который выступит в Тюмени на Дне города 30 июля, будет названо позднее. Об этом сообщила глава городского департамента культуры Ирина Алексеева, выступая на заседании гордумы, которое транслируется онлайн. «Хэдлайнер Дня города выступит на площади 400-летия Тюмени вечером 30 июля. Прошу отнестись с пониманием, имя будет названо позднее, на пресс-конференции. Пока идет согласование различных моментов», — рассказал чиновница. Ранее СМИ писали, что в Тюмени на праздновании 436-летия города выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Однако представители мэрии с разговоре с URA.RU не подтвердили эту информацию.