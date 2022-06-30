В Кургане начали лечить пострадавших на Украине

01 июля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Центре Илизарова есть несколько пациентов, получивших травмы во время специальной операции на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центре Илизарова в Кургане появились первые пациенты, получившие травмы во время проведения специальной операции на Украине. При этом медицинская организация готова стать площадкой для комплексного восстановительного лечения, заявил и. о. директора Центра Илизарова Александр Бурцев. «Специальная военная операция тоже вносит свои коррективы. У нас есть единичные пациенты с последствиями. А вообще сотрудники центра имеют огромный опыт лечений именно последствий травм. Опыт афганской войны очень большой, и в случае необходимости мы готовы стать площадкой для комплексного восстановительного лечения — это хирургическое лечение последствий травм и реабилитация. На данный момент в единичном формате мы это осуществляем», — рассказал Бурцев в интервью «Область 45». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить бесплатные места в санаториях региона для военных, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Также он предложил Минздраву и Минобороны РФ «активнее задействовать возможности» Центра Илизарова для военных, у которых ранения привели к нарушению функций опорно-двигательного аппарата. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — это демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Центре Илизарова в Кургане появились первые пациенты, получившие травмы во время проведения специальной операции на Украине. При этом медицинская организация готова стать площадкой для комплексного восстановительного лечения, заявил и. о. директора Центра Илизарова Александр Бурцев. «Специальная военная операция тоже вносит свои коррективы. У нас есть единичные пациенты с последствиями. А вообще сотрудники центра имеют огромный опыт лечений именно последствий травм. Опыт афганской войны очень большой, и в случае необходимости мы готовы стать площадкой для комплексного восстановительного лечения — это хирургическое лечение последствий травм и реабилитация. На данный момент в единичном формате мы это осуществляем», — рассказал Бурцев в интервью «Область 45». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить бесплатные места в санаториях региона для военных, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Также он предложил Минздраву и Минобороны РФ «активнее задействовать возможности» Центра Илизарова для военных, у которых ранения привели к нарушению функций опорно-двигательного аппарата. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — это демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.