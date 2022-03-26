26 марта 2022
25 марта 2022

Губернатор Шумков предложил места отдыха раненным в спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков предложил отправлять военных на восстановление в два курганских санатория Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить бесплатные места в санаториях региона для военных, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Об этом он написал 28 марта в своем telegram-канале.

«Если среди курганских ребят кто-то получит ранения в ходе спецоперации — готовы помочь в восстановлении. Дал поручение, если потребуется дополнительная реабилитация после излечения, обеспечить им бесплатное полноценное восстановление в санатории „Озеро Медвежье“, а также в „Сосновой роще“», — написал Шумков.

По его словам, на озере Медвежьем восстанавливались бойцы еще во времена Великой Отечественной войны. Также Шумков предложил Минздраву и Минобороны РФ «активнее задействовать возможности» Центра Илизарова для военных, у которых ранения привели к нарушению функций опорно-двигательного аппарата.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Власти РФ отмечают, что безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По данным Минобороны, наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а Херсонская и большая часть Запорожской области находятся под полным контролем. Власти отмечают, что были освобождены значительные территории Донецкой и Луганской народных республик.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить бесплатные места в санаториях региона для военных, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Об этом он написал 28 марта в своем telegram-канале. «Если среди курганских ребят кто-то получит ранения в ходе спецоперации — готовы помочь в восстановлении. Дал поручение, если потребуется дополнительная реабилитация после излечения, обеспечить им бесплатное полноценное восстановление в санатории „Озеро Медвежье“, а также в „Сосновой роще“», — написал Шумков. По его словам, на озере Медвежьем восстанавливались бойцы еще во времена Великой Отечественной войны. Также Шумков предложил Минздраву и Минобороны РФ «активнее задействовать возможности» Центра Илизарова для военных, у которых ранения привели к нарушению функций опорно-двигательного аппарата. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Власти РФ отмечают, что безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По данным Минобороны, наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а Херсонская и большая часть Запорожской области находятся под полным контролем. Власти отмечают, что были освобождены значительные территории Донецкой и Луганской народных республик.
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