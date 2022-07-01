В элитном жилом комплексе Тюмени произошел пожар

В квартире жилого комплекса «Европейский» произошел пожар (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени произошел пожар в ЖК «Европейский». Об этом сообщили в социальных сетях.

«Пожар в ЖК „Европейский“. Очевидцы: горит квартира, много пожарных, скорые. Пахнет сильно пластиком горелым», — сообщили в telegram-канале «Тюменское время».

Корреспонденту URA.RU подтвердили информацию в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Проезд Тихий, д. 2. Был пожар на балконе на площади около 4 кв. м. Открытое горение ликвидировано», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших нет. «На тушение пожара привлекались 7 единиц основной и специальной техники, 17 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — добавили в telegram-канале МЧС по региону.

Ранее URA.RU писало, что в ЖК «Европейский» также произошел пожар. Тогда горела квартира на втором этаже.

Последствия пожара в ЖК «Европейский» в Тюмени Фото: «Вслух.ру»