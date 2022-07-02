В Хакасии упал пассажирский вертолет

02 июля 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Вертолет направлялся в Абакан Фото: Анна Майорова © URA.RU В Хакасии упал частный вертолет Robinson R-44, спасатели нашли людей рядом с воздушным судном. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Частный вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии. Robinson R-44 частично находится в реке Большой Абакан. Около воздушного судна спасатели обнаружили людей, их состояние уточняется», — пишет telegram-канал 112. Перед аварийной посадкой у вертолета сработал аварийный маяк. Он летел из алтайского села Артыбаш в Абакан (Хакасия). Вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, передает 112. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Хакасии упал частный вертолет Robinson R-44, спасатели нашли людей рядом с воздушным судном. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Частный вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии. Robinson R-44 частично находится в реке Большой Абакан. Около воздушного судна спасатели обнаружили людей, их состояние уточняется», — пишет telegram-канал 112. Перед аварийной посадкой у вертолета сработал аварийный маяк. Он летел из алтайского села Артыбаш в Абакан (Хакасия). Вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, передает 112.