В Хакасии упал пассажирский вертолет

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, вертолет мчс
Вертолет направлялся в Абакан Фото:

В Хакасии упал частный вертолет Robinson R-44, спасатели нашли людей рядом с воздушным судном. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Частный вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии. Robinson R-44 частично находится в реке Большой Абакан. Около воздушного судна спасатели обнаружили людей, их состояние уточняется», — пишет telegram-канал 112.

Перед аварийной посадкой у вертолета сработал аварийный маяк. Он летел из алтайского села Артыбаш в Абакан (Хакасия). Вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, передает 112.

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В Хакасии упал частный вертолет Robinson R-44, спасатели нашли людей рядом с воздушным судном. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Частный вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии. Robinson R-44 частично находится в реке Большой Абакан. Около воздушного судна спасатели обнаружили людей, их состояние уточняется», — пишет telegram-канал 112. Перед аварийной посадкой у вертолета сработал аварийный маяк. Он летел из алтайского села Артыбаш в Абакан (Хакасия). Вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, передает 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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