Столичный ресторан изменил меню ради тюменцев

Новый ресторан откроют в историческом центре, в квартале 1А Первомайская Фото: строительная компания «Брусника»

В ресторане #СибирьСибирь (входит в федеральную сеть «Рестораны Дениса Иванова»), который откроется в Тюмени в июле, специально разработали блюда, которых нет в заведениях в других столицах. Об этом URA.RU рассказала маркетолог ресторана Евгения Мурзина. Тюменцам представят блюда на основе кухонь коренных народов Севера, а также откроют детскую комнату.

«Первый ресторан #СибирьСибирь открылся в Новосибирске, затем — в Москве. Третьей станет Тюмень. Специально для горожан разработаны эксклюзивные фишки. Так, меню пополнилось блюдами из кухонь народов Крайнего Севера: ханты, манси и ненцев. Кроме того, впервые в #СибирьСибирь появится детская комната. Продукты, в основном, будем использовать местные: в условиях санкций это очень удобно», — рассказала URA.RU Евгения Мурзина.

В техническом режиме ресторан откроется в июле. Официальный запуск произойдет в сентябре. На него пригласят звездного гостя, имя которого пока не раскрывают.

Дизайн ресторана разработало московское Pergaev Bureau. Тюменцев ждут колонны с пельменями и бубликами, и потолок из сибирских ложек. Расположится заведение в квартале 1А Первомайская (застройщик «Брусника»), в историческом центре Тюмени.

Еще одним проектом Дениса Иванова в Тюмени станет пекарня. Подобного заведения в сети ресторатора еще нет: концепция новая, точка в Тюмени станет первой. Ее открытие намечено через полтора-два месяца.

Украшением зала станут сибирские ковры и пельмени Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU