Курганцы поймали вора, укравшего телефон у ребенка

В городе Шадринске Курганской области два молодых человека помогли задержать вора, который украл у школьницы телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
«Две девятилетние девочки находились на прогулке на детской площадке во дворе дома. Сумки с личными вещами они повесили на стоящее вблизи дерево. Проходивший мимо злоумышленник заметил, что в одной из сумок находится мобильный телефон. Мужчина забрал телефон, связку ключей и другие вещи, после чего скрылся. Спустя время он вернулся и попытался похитить содержимое другой сумки, однако был замечен девочками. Мужчина попытался сбежать с места происшествия, но был задержан проходящими мимо молодыми людьми, которые передали мужчину наряду ППСП», — говорится в сообщении.
По данным областного УМВД, злоумышленником оказался 43-летний ранее судимый житель города Шадринска. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела за кражу и покушение на кражу. Похитителю телефонов грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В городе Шадринске Курганской области два молодых человека помогли задержать вора, который украл у школьницы телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. «Две девятилетние девочки находились на прогулке на детской площадке во дворе дома. Сумки с личными вещами они повесили на стоящее вблизи дерево. Проходивший мимо злоумышленник заметил, что в одной из сумок находится мобильный телефон. Мужчина забрал телефон, связку ключей и другие вещи, после чего скрылся. Спустя время он вернулся и попытался похитить содержимое другой сумки, однако был замечен девочками. Мужчина попытался сбежать с места происшествия, но был задержан проходящими мимо молодыми людьми, которые передали мужчину наряду ППСП», — говорится в сообщении. По данным областного УМВД, злоумышленником оказался 43-летний ранее судимый житель города Шадринска. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела за кражу и покушение на кражу. Похитителю телефонов грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге задержали рецидивиста из города Шадринска, который находится федеральном розыске. Злоумышленника подозревают в краже у воспитателя детского сада. В Далматово Курганской области собака помогла задержать курганца, подозреваемого в краже. Похититель украл продукты питания и электроинструменты.