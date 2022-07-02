В Екатеринбурге задержали рецидивиста из федерального розыска. Его подозревают в краже у воспитателя

02 июля 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

51-летнего жителя Шадринска подозревают в том, что он украл кошелек у работницы детского сада Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге 51-летнего жителя Шадринска (Курганская область) подозревают в краже кошелька у воспитателя. Как полагают в полиции, вечером 1 июля он проник на территорию детского сада на улице Агрономической и украл кошелек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу и в управлении Росгвардии по Свердловской области. «Прибывшие по указанному адресу сотрудники задержали на месте 51-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с деньгами и банковскими картами у воспитательницы. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность. Инцидент произошел в вечернее время, когда детей забирали родители. 37-летняя работница детсада обнаружила пропажу, а также подозреваемого, и вызвала наряд росгвардейцев», — рассказывают в Росгвардии. В полиции добавляют, что задержанным оказался ранее судимый житель Шадринска. Выяснилось, что с ноября 2021 года он числится в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под стражей, в ближайшее время его передадут курганской полиции. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 51-летнего жителя Шадринска (Курганская область) подозревают в краже кошелька у воспитателя. Как полагают в полиции, вечером 1 июля он проник на территорию детского сада на улице Агрономической и украл кошелек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу и в управлении Росгвардии по Свердловской области. «Прибывшие по указанному адресу сотрудники задержали на месте 51-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с деньгами и банковскими картами у воспитательницы. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность. Инцидент произошел в вечернее время, когда детей забирали родители. 37-летняя работница детсада обнаружила пропажу, а также подозреваемого, и вызвала наряд росгвардейцев», — рассказывают в Росгвардии. В полиции добавляют, что задержанным оказался ранее судимый житель Шадринска. Выяснилось, что с ноября 2021 года он числится в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под стражей, в ближайшее время его передадут курганской полиции.