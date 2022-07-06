Володин обвинил США в появлении коронавируса

Америка должна понести ответственность за пандемию коронавируса, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

США виновны в появлении коронавируса, а президент страны Джо Байден пытается скрыть это. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал утверждение американского ученого Джеффри Сакса, что коронавирус вышел из американских биолабораторий.

«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии», — написал Володин в своем telegram-канале.

Володин призвал Америку понести ответственность за миллионы погибших от коронавируса, за падение уровня жизни и за мировой экономический кризис. Он заявил, что американские военные биологические разработки должны быть рассекречены, а Вашингтон должен выплатить компенсации всем странам, понесшим убытки от пандемии.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс признал искусственное возникновение коронавируса. Он заявил, что вирус появился в биологических лабораториях США, передает «Царьград».