«Победа» удвоит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Тюмень

Из Санкт-Петербурга в Тюмень будет ходить 7 самолетов в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» увеличит количество рейсов из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) в Тюмень с 3 до 7 раз в неделю. Дополнительные полеты будут выполняться все оставшееся лето. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из аэропорта Пулково в Тюмень — с 3 до 7 раз в неделю, Астрахань с 4 до 7 раз в неделю, Казань — с 7 до 10 раз, Калининград — с 21 до 25 раз, Минеральные Воды — с 10 до 14 раз, Сочи — с 7 до 14 раз», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково». Там также уточнили, что авиакомпания увеличивает количество рейсов только на июль и август.

По информации с официального сайта «Победы», билет прямым рейсом из Санкт-Петербурга в Тюмень будет стоить от 3999 рублей до 9099 рублей. Цена изменяется в зависимости от выбранного тарифа и дня вылета.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы массово скупают билеты в Сочи. Специалисты Aviasales сообщили, что количество бронирований увеличилось по сравнению с летом 2021 года. Позже авиакомпания «Ямал» увеличила число рейсов из Тюмени до Сочи в два раза.