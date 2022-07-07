«Победа» удвоит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Тюмень

Авиакомпания «Победа» увеличит количество рейсов из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) в Тюмень с 3 до 7 раз в неделю. Дополнительные полеты будут выполняться все оставшееся лето. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Из аэропорта Пулково в Тюмень — с 3 до 7 раз в неделю, Астрахань с 4 до 7 раз в неделю, Казань — с 7 до 10 раз, Калининград — с 21 до 25 раз, Минеральные Воды — с 10 до 14 раз, Сочи — с 7 до 14 раз», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково». Там также уточнили, что авиакомпания увеличивает количество рейсов только на июль и август.
По информации с официального сайта «Победы», билет прямым рейсом из Санкт-Петербурга в Тюмень будет стоить от 3999 рублей до 9099 рублей. Цена изменяется в зависимости от выбранного тарифа и дня вылета.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы массово скупают билеты в Сочи. Специалисты Aviasales сообщили, что количество бронирований увеличилось по сравнению с летом 2021 года. Позже авиакомпания «Ямал» увеличила число рейсов из Тюмени до Сочи в два раза.
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Авиакомпания «Победа» увеличит количество рейсов из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) в Тюмень с 3 до 7 раз в неделю. Дополнительные полеты будут выполняться все оставшееся лето. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Из аэропорта Пулково в Тюмень — с 3 до 7 раз в неделю, Астрахань с 4 до 7 раз в неделю, Казань — с 7 до 10 раз, Калининград — с 21 до 25 раз, Минеральные Воды — с 10 до 14 раз, Сочи — с 7 до 14 раз», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково». Там также уточнили, что авиакомпания увеличивает количество рейсов только на июль и август. По информации с официального сайта «Победы», билет прямым рейсом из Санкт-Петербурга в Тюмень будет стоить от 3999 рублей до 9099 рублей. Цена изменяется в зависимости от выбранного тарифа и дня вылета. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы массово скупают билеты в Сочи. Специалисты Aviasales сообщили, что количество бронирований увеличилось по сравнению с летом 2021 года. Позже авиакомпания «Ямал» увеличила число рейсов из Тюмени до Сочи в два раза.