Улицы 8 Марта и Володарского в Тюмени перекроют на полдня
В центре Тюмени 16 июля на полдня перекроют движение по улицам 8 Марта и Володарского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«На Центральной площади 16 июля с восьми часов утра до 13 часов дня будет прекращено движение транспортных средств. На автомобильных дорогах: по улице 8 Марта, на участке от улицы Республики до улицы Володарского, и по улице Володарского, на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта», — передает пресс-служба.
Участников движения попросили заранее планировать свой маршрут. А также соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.
Фото: схема перекрытия дорог 16 июля в центре Тюмени
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал