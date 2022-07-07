Из-за выпускников в Тюмени перекроют центральные улицы. Схема

08 июля 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Улицы 8 Марта и Володарского в Тюмени перекроют на полдня Фото: Марина Молдавская © URA.RU В центре Тюмени 16 июля на полдня перекроют движение по улицам 8 Марта и Володарского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На Центральной площади 16 июля с восьми часов утра до 13 часов дня будет прекращено движение транспортных средств. На автомобильных дорогах: по улице 8 Марта, на участке от улицы Республики до улицы Володарского, и по улице Володарского, на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта», — передает пресс-служба. Участников движения попросили заранее планировать свой маршрут. А также соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки. Фото: схема перекрытия дорог 16 июля в центре Тюмени Фото: пресс-служба администрации Тюмени Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В центре Тюмени 16 июля на полдня перекроют движение по улицам 8 Марта и Володарского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На Центральной площади 16 июля с восьми часов утра до 13 часов дня будет прекращено движение транспортных средств. На автомобильных дорогах: по улице 8 Марта, на участке от улицы Республики до улицы Володарского, и по улице Володарского, на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта», — передает пресс-служба. Участников движения попросили заранее планировать свой маршрут. А также соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.