07 июля 2022

Из-за выпускников в Тюмени перекроют центральные улицы. Схема

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Улицы 8 Марта и Володарского в Тюмени перекроют на полдня Фото:

В центре Тюмени 16 июля на полдня перекроют движение по улицам 8 Марта и Володарского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На Центральной площади 16 июля с восьми часов утра до 13 часов дня будет прекращено движение транспортных средств. На автомобильных дорогах: по улице 8 Марта, на участке от улицы Республики до улицы Володарского, и по улице Володарского, на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта», — передает пресс-служба.

Участников движения попросили заранее планировать свой маршрут. А также соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.

Фото: схема перекрытия дорог 16 июля в центре Тюмени
Фото:

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В центре Тюмени 16 июля на полдня перекроют движение по улицам 8 Марта и Володарского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На Центральной площади 16 июля с восьми часов утра до 13 часов дня будет прекращено движение транспортных средств. На автомобильных дорогах: по улице 8 Марта, на участке от улицы Республики до улицы Володарского, и по улице Володарского, на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта», — передает пресс-служба. Участников движения попросили заранее планировать свой маршрут. А также соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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