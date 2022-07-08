08 июля 2022
07 июля 2022

На тюменской «трассе смерти» произошла авария с погибшим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Авария произошла на трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе Фото:

На 267-м километре трассы Тюмень-Омск, известной как «трасса смерти», произошла авария с двумя легковыми автомобилями. Один из водителей скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области в Telegram.

«Трагедия произошла около 10 часов вечера, на 267-м километре трассы Тюмень-Омск, в Ишимском районе. По предварительным данным, автомобиль Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате ДТП, 23-летний житель Омска, управлявший Datsun, от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в больницу госпитализированы водитель и два пассажира Volkswagen, в том числе полуторагодовалая девочка. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с фурой погиб водитель автомобиля Skoda, пытаясь уйти от наезда на косулю. Кроме того, погибла семейна пара из ЯНАО.

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На 267-м километре трассы Тюмень-Омск, известной как «трасса смерти», произошла авария с двумя легковыми автомобилями. Один из водителей скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области в Telegram. «Трагедия произошла около 10 часов вечера, на 267-м километре трассы Тюмень-Омск, в Ишимском районе. По предварительным данным, автомобиль Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате ДТП, 23-летний житель Омска, управлявший Datsun, от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Там отметили, что в больницу госпитализированы водитель и два пассажира Volkswagen, в том числе полуторагодовалая девочка. Обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с фурой погиб водитель автомобиля Skoda, пытаясь уйти от наезда на косулю. Кроме того, погибла семейна пара из ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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