Авария произошла на трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На 267-м километре трассы Тюмень-Омск, известной как «трасса смерти», произошла авария с двумя легковыми автомобилями. Один из водителей скончался на месте. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области в Telegram.

«Трагедия произошла около 10 часов вечера, на 267-м километре трассы Тюмень-Омск, в Ишимском районе. По предварительным данным, автомобиль Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате ДТП, 23-летний житель Омска, управлявший Datsun, от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в больницу госпитализированы водитель и два пассажира Volkswagen, в том числе полуторагодовалая девочка. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск регулярно происходят ДТП с летальным исходом. В прошлом месяце при столкновении с фурой погиб водитель автомобиля Skoda, пытаясь уйти от наезда на косулю. Кроме того, погибла семейна пара из ЯНАО.