Тюменцев ожидает дождь с грозой

В воскресенье, 10 июля, температура воздуха составит +28 градусов днем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По данным синоптиков, в воскресенье 10 июля в Тюмени ожидается небольшой дождь и гроза. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.

«В воскресенье, 10 июля, температура воздуха составит +28 градусов днем, +23 вечером. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.

Начало следующей недели, по прогнозу синоптиков, обещает быть без дождей. Осадки вернутся в среду и продлятся до воскресенья — ожидаются дожди и грозы.