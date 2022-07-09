09 июля 2022
08 июля 2022

Тюменцев ожидает дождь с грозой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура
В воскресенье, 10 июля, температура воздуха составит +28 градусов днем Фото:

По данным синоптиков, в воскресенье 10 июля в Тюмени ожидается небольшой дождь и гроза. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.

«В воскресенье, 10 июля, температура воздуха составит +28 градусов днем, +23 вечером. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.

Начало следующей недели, по прогнозу синоптиков, обещает быть без дождей. Осадки вернутся в среду и продлятся до воскресенья — ожидаются дожди и грозы.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

По данным синоптиков, в воскресенье 10 июля в Тюмени ожидается небольшой дождь и гроза. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo. «В воскресенье, 10 июля, температура воздуха составит +28 градусов днем, +23 вечером. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды. Начало следующей недели, по прогнозу синоптиков, обещает быть без дождей. Осадки вернутся в среду и продлятся до воскресенья — ожидаются дожди и грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...