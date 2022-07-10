Священник приехал на фестиваль вместе с организаторами выставки оружия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области председатель епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Плохов вместе с волонтерами принял участие в выставке оружия и провел акцию против неоязыческих мифов на фестивале «Купала» в селе Частоозерье. Данная информация размещена на сайте Курганской епархии.

«Председатель епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Плохов вместе с волонтерами раздали гостям фестиваля листовки на тему „Был ли на самом деле ‚Купала‘?“ <…> Такое ощущение, что уважаемые организаторы фестиваля по незнанию доверили сценарий последователям неоязыческой идеологии, а те уже оторвались на славу», — указано в сообщении.

Иерей приехал на фестиваль с представителями Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград», которые организовали на мероприятии выставку оружия. Священник рассказал, что раздавал на фестивале листовки, в которых утверждалось, что «никакого бога Купалы в реальности не существовало». Представителей епархии возмутило, что гостям фестиваля показали неоязыческий ролик о детях богов. Также, по словам иерея, мероприятие было посвящено не христианскому Ивану Купале (Иоанну Крестителю), а славянскому божеству.

Этнофестиваль «Купала» прошел 9 июля. Ранее представители Курганской епархии поддержали критику в адрес местных чиновников за рекламу языческого праздника. Организатор фестиваля депутат Госдумы Александр Ильтяков считает, что у некоторых священнослужителей есть проблемы, поэтому они пытаются его очернить. Он добавил, что главная цель праздника — показать культуру русского народа.

Выставку оружия организовали представители Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград» Фото: группа курганского отделения общества «Царьград» в соцсети «ВКонтакте»

Священник раздавал посетителям фестиваля листовки с критикой существования языческого бога Ивана Купалы Фото: группа курганского отделения общества «Царьград» в соцсети «ВКонтакте»

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