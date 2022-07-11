Курганцы в соцсетях пожаловались на «Голубые озера»

Курганцы сообщают о колючей траве в воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались на колючую траву в «Голубых озерах». Речь идет о диком пляже, где «невозможно отплыть от берега», сообщается в посте паблика «интересный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Хотели успеть позагорать и по максимуму искупаться. Купаться на диком пляже вообще невозможно. Чуть от берега отплыл — колючая трава, мы втроем, взрослые люди, все ноги изрезали», — говорится в посте. «Тоже бесит, когда ногами за роголистник цепляешься», — комментирует пользователь соцсети Сергей Соболев. «Там вечно так, еще и не то подцепить можно. Даже на платном делать нечего. Самый позорный и грязный пляж», — негативно высказалась о месте отдыха курганцев другой пользователь Олеся Андреевна.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском пляже «Голубые озера» появилась платная огороженная территория. Разрешение на аренду земли подтвердили в городской администрации.