В ЯНАО заменят самое страшное отделение «Почты России»

В отдаленном селе ЯНАО появится новая Почта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ЯНАО выделили более 19 миллионов рублей на установку почтового отделения в селе Новый Порт Ямальского района ЯНАО. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания „Мобильное здание почтового отделения связи в с. Новый Порт, Ямальский район“. Начальная (максимальная) цена контракта: 19 196 000 рублей», — говорится в документах. Новое здание Почты должно появится в селе до 30 августа 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Порта пожаловались на состояние отделения «Почты России». Они разместили в соцсетях фотографию разрушающегося здания, стены которого могут упасть в любой момент.