11 июля 2022

В ЯНАО заменят самое страшное отделение «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по дворам, с целью закрасить незаконную рекламу наркотиков. Сургут, почта россии
В отдаленном селе ЯНАО появится новая Почта Фото:

Власти ЯНАО выделили более 19 миллионов рублей на установку почтового отделения в селе Новый Порт Ямальского района ЯНАО. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания „Мобильное здание почтового отделения связи в с. Новый Порт, Ямальский район“. Начальная (максимальная) цена контракта: 19 196 000 рублей», — говорится в документах. Новое здание Почты должно появится в селе до 30 августа 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Порта пожаловались на состояние отделения «Почты России». Они разместили в соцсетях фотографию разрушающегося здания, стены которого могут упасть в любой момент.

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Власти ЯНАО выделили более 19 миллионов рублей на установку почтового отделения в селе Новый Порт Ямальского района ЯНАО. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания „Мобильное здание почтового отделения связи в с. Новый Порт, Ямальский район“. Начальная (максимальная) цена контракта: 19 196 000 рублей», — говорится в документах. Новое здание Почты должно появится в селе до 30 августа 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Порта пожаловались на состояние отделения «Почты России». Они разместили в соцсетях фотографию разрушающегося здания, стены которого могут упасть в любой момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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