Тюменские зэки массово отказались сдавать ЕГЭ

13 июля 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

В 2022 году аттестаты о среднем образовании в колониях Тюменской области получили 190 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство выпускников вечерних школ при учреждениях системы УФСИН по Тюменской области отказались от ЕГЭ, отдав предпочтение традиционному формату сдачи экзаменов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в 2022 году аттестаты о получении среднего образования в колониях региона получили 190 человек. «В отличие от других выпускников осужденные могут выбирать одну из двух форм сдачи экзаменов. ЕГЭ выбирают очень редко, отдавая предпочтение государственному выпускному экзамену. Осужденные сдают его в традиционной письменной форме в условиях, максимально приближенных к единому государственному экзамену. Всего выпускники 12-го класса сдают два обязательных предмета: русский язык и математику. Заканчивающие девятый класс дополнительно выбирают еще два предмета», — отметили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. Там добавили, что в этом году среднее образование в колониях региона получили 190 осужденных. 142 из них были выданы аттестаты о среднем (полном) общем образовании, оставшиеся 48 человек — освоили программу 9 классов. «По итогам экзаменов учащимся выданы аттестаты государственного образца без отметок о том, что они обучались в школе при исправительном учреждении. После окончания школы у осужденных есть возможность продолжить обучение в профессиональных училищах при колониях, а также получить высшее образование в вузах, предоставляющих возможность осуществления дистанционного обучения», — сообщили агентству в региональном УФСИН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство выпускников вечерних школ при учреждениях системы УФСИН по Тюменской области отказались от ЕГЭ, отдав предпочтение традиционному формату сдачи экзаменов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в 2022 году аттестаты о получении среднего образования в колониях региона получили 190 человек. «В отличие от других выпускников осужденные могут выбирать одну из двух форм сдачи экзаменов. ЕГЭ выбирают очень редко, отдавая предпочтение государственному выпускному экзамену. Осужденные сдают его в традиционной письменной форме в условиях, максимально приближенных к единому государственному экзамену. Всего выпускники 12-го класса сдают два обязательных предмета: русский язык и математику. Заканчивающие девятый класс дополнительно выбирают еще два предмета», — отметили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. Там добавили, что в этом году среднее образование в колониях региона получили 190 осужденных. 142 из них были выданы аттестаты о среднем (полном) общем образовании, оставшиеся 48 человек — освоили программу 9 классов. «По итогам экзаменов учащимся выданы аттестаты государственного образца без отметок о том, что они обучались в школе при исправительном учреждении. После окончания школы у осужденных есть возможность продолжить обучение в профессиональных училищах при колониях, а также получить высшее образование в вузах, предоставляющих возможность осуществления дистанционного обучения», — сообщили агентству в региональном УФСИН.