12 июля 2022

В ЯНАО запустили проект, который тестировали пол года

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, мясо
В кулинарии «Манка-Запеканка» вся продукция делается из натурального сырья Фото:

В Ноябрьске открылась новая кулинария по выпуску полуфабрикатов. Проект заведения «Манка-Запеканка», которое специализируется на продукции для детского, диетического и здорового питания, создательница Кристина Дорошук тестировала полгода, сообщили в правительстве ЯНАО.

«Идею открыть свое производство предприниматель из Ноябрьска Кристина Дорошук разрабатывала и тестировала полгода. Сегодня „Манка-Запеканка“ вышла на городской рынок, предлагая активным и энергичным хозяйкам полноценный здоровый рацион для всех членов семьи», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ассортимент предприятия включает в себя гастроболы, котлеты, фрикадельки и риеты из мяса рыбы, птицы и индейки. Есть и детская серия полуфабрикатов, с различными добавками. Вся продукция делается из российского и полностью натурального сырья.

Сейчас купить продукцию «Манки-Запеканки» можно только через интернет. В скором времени Кристина Дорошук планирует расширение. Увеличится ассортимент: появятся готовые рационы для завтраков и обедов, блюда из оленины и северных ягод. Также предпринимательница хочет до конца этого года открыть фирменный магазин в центре Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из ЯНАО перевел свою кофейню на отечественное сырье. Владелец сети «Морошка» заявил, что такой переход «сыграл в плюс».

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В Ноябрьске открылась новая кулинария по выпуску полуфабрикатов. Проект заведения «Манка-Запеканка», которое специализируется на продукции для детского, диетического и здорового питания, создательница Кристина Дорошук тестировала полгода, сообщили в правительстве ЯНАО. «Идею открыть свое производство предприниматель из Ноябрьска Кристина Дорошук разрабатывала и тестировала полгода. Сегодня „Манка-Запеканка“ вышла на городской рынок, предлагая активным и энергичным хозяйкам полноценный здоровый рацион для всех членов семьи», — рассказали в пресс-службе правительства региона. Ассортимент предприятия включает в себя гастроболы, котлеты, фрикадельки и риеты из мяса рыбы, птицы и индейки. Есть и детская серия полуфабрикатов, с различными добавками. Вся продукция делается из российского и полностью натурального сырья. Сейчас купить продукцию «Манки-Запеканки» можно только через интернет. В скором времени Кристина Дорошук планирует расширение. Увеличится ассортимент: появятся готовые рационы для завтраков и обедов, блюда из оленины и северных ягод. Также предпринимательница хочет до конца этого года открыть фирменный магазин в центре Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из ЯНАО перевел свою кофейню на отечественное сырье. Владелец сети «Морошка» заявил, что такой переход «сыграл в плюс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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