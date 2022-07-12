В ЯНАО запустили проект, который тестировали пол года

В кулинарии «Манка-Запеканка» вся продукция делается из натурального сырья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске открылась новая кулинария по выпуску полуфабрикатов. Проект заведения «Манка-Запеканка», которое специализируется на продукции для детского, диетического и здорового питания, создательница Кристина Дорошук тестировала полгода, сообщили в правительстве ЯНАО.

«Идею открыть свое производство предприниматель из Ноябрьска Кристина Дорошук разрабатывала и тестировала полгода. Сегодня „Манка-Запеканка“ вышла на городской рынок, предлагая активным и энергичным хозяйкам полноценный здоровый рацион для всех членов семьи», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ассортимент предприятия включает в себя гастроболы, котлеты, фрикадельки и риеты из мяса рыбы, птицы и индейки. Есть и детская серия полуфабрикатов, с различными добавками. Вся продукция делается из российского и полностью натурального сырья.

Сейчас купить продукцию «Манки-Запеканки» можно только через интернет. В скором времени Кристина Дорошук планирует расширение. Увеличится ассортимент: появятся готовые рационы для завтраков и обедов, блюда из оленины и северных ягод. Также предпринимательница хочет до конца этого года открыть фирменный магазин в центре Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из ЯНАО перевел свою кофейню на отечественное сырье. Владелец сети «Морошка» заявил, что такой переход «сыграл в плюс».