Директора скандального интерната в ЯНАО наказали за коррупцию

Директор скандальной школы-интерната в ЯНАО скрыл в налоговой свои банковские счета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО директор скандальной Антипаютинской школы-интерната скрыл свои банковские счета в справке о доходах, за что был наказан. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, помимо него это сделали другие директора учреждений, подведомственных департаменту образования Тазовского района ЯНАО.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего исполнения директорами МКУ „Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования“, МКОУ „Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования“, МБУ ДО „Тазовский районный Дом творчества“, МКОУ „Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа“ обязанности по предоставлению работодателю полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках сведений о восьми банковских счетах», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По результатам проверки прокурор вынес представление об устранении закона начальнику департамента образования Тазовского района ЯНАО. В результате руководители учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Агентство обратилось с запросом в департамент образования Тазовского района ЯНАО для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что Антипутинская школа-интернат, откуда в ноябре 2021 года сбежал подросток, задолжала зарплату сотрудникам. У образовательного учреждения в период 2020 по 2021 год образовалась задолженность в сумму более одного миллиона рублей перед 13 работниками.

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