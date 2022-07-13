13 июля 2022

В Тюмени найден кирпич 19 века с отпечатком кошачьей лапы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, кошка, кот
Кирпич был найден при реставрации электростанции Фото:

Кирпич с отпечатком кошачьей лапы 19 века был найден в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника».

«Кирпич был найден при реставрации электростанции в „Речном порту“. Это здание было построено еще в 1893-м и функционировало до конца прошлого века», — сообщает пресс-служба.

В 2015 году здание электростанции выкупил предприниматель Сергей Вобликов. Целью покупки являлось сохранение «памяти места».

Фото: След кошачьей лапы на кирпиче 19 века
Фото:

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Кирпич с отпечатком кошачьей лапы 19 века был найден в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника». «Кирпич был найден при реставрации электростанции в „Речном порту“. Это здание было построено еще в 1893-м и функционировало до конца прошлого века», — сообщает пресс-служба. В 2015 году здание электростанции выкупил предприниматель Сергей Вобликов. Целью покупки являлось сохранение «памяти места».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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