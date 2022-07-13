Кирпич был найден при реставрации электростанции
Кирпич с отпечатком кошачьей лапы 19 века был найден в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника».
«Кирпич был найден при реставрации электростанции в „Речном порту“. Это здание было построено еще в 1893-м и функционировало до конца прошлого века», — сообщает пресс-служба.
В 2015 году здание электростанции выкупил предприниматель Сергей Вобликов. Целью покупки являлось сохранение «памяти места».
Фото: След кошачьей лапы на кирпиче 19 века
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