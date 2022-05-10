10 мая 2022
09 мая 2022

В Кургане начали отключать горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение горячей воды проходит в три этапа

В Кургане с 11 мая началось плановое отключение горячей воды в рамках летней ремонтной компании. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 11 мая 2022 года теплоснабжающая организация ПАО «Курганская генерирующая компания» приступает к летней ремонтной кампании. В связи с этим ПАО «КГК» разработан и согласован с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний на 2022 год», - указано в сообщении.

До 24 мая горячей воды не будет в домах Заозерного района, района Кургансельмаша и расположенных на улицах Пролетарская, Максима Горького, до ул. Пушкина. После получения положительных результатов гидравлических испытаний подачу горячей воды возобновят.

С 15 по 28 июня горячей воды не будет в Энергетиках и центральной части города от ул. Пушкина до ул. Пролетарской. Позже всех отключение горячей воды коснется жителей района Северного и домов, которые расположены в районе Химмаша. По плану у них не будет горячей воды с 20 июля по 2 августа.

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В Кургане с 11 мая началось плановое отключение горячей воды в рамках летней ремонтной компании. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 11 мая 2022 года теплоснабжающая организация ПАО «Курганская генерирующая компания» приступает к летней ремонтной кампании. В связи с этим ПАО «КГК» разработан и согласован с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний на 2022 год», - указано в сообщении. До 24 мая горячей воды не будет в домах Заозерного района, района Кургансельмаша и расположенных на улицах Пролетарская, Максима Горького, до ул. Пушкина. После получения положительных результатов гидравлических испытаний подачу горячей воды возобновят. С 15 по 28 июня горячей воды не будет в Энергетиках и центральной части города от ул. Пушкина до ул. Пролетарской. Позже всех отключение горячей воды коснется жителей района Северного и домов, которые расположены в районе Химмаша. По плану у них не будет горячей воды с 20 июля по 2 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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