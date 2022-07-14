Опасная болезнь обнаружена у десятков курганцев

Более 30 курганцев заразились опасным заболеванием после укусов клещей Фото: Екатерина Сычкова

Тысячи курганцев обратились за медпомощью после укуса клеща, десятки пострадавших заразились опасным вирусом. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«По данным оперативного мониторинга на 14 июля, в медицинские организации региона с укусами клещей обратились 5 116 человек, из них 1 186 — дети. Всего зарегистрированы 20 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 18 клещевым боррелиозом, диагнозы подтверждены лабораторно», — говорят в ведомстве.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, в лаборатории были проверены более 1400 клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита выявили в 15 экземплярах, в 55 был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 5 — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 2 — гранулоцитарного плазмоза человека. При этом из пострадавших только 947 человек были привиты против клещевого вирусного энцефалита, в том числе 445 ребенка. Серопрофилактика проведена всем, кому это было необходимо.

В ведомстве напоминают, что в сезон активности клещей в потенциально опасных местах нужно пользоваться репеллентами, периодически осматривать одежду и тело, носить закрытую одежду и обувь. При обнаружении клеща специалисты рекомендуют снять его с тела, медленно выкручивая, а затем обратиться в медицинское учреждение. Клеща необходимо поместить в плотно закрытую емкость и отправить для исследования на носительство инфекций.

Ранее URA.RU сообщало, что после укуса опасного вредителя в Курганской области заболел 21 человек. На 4 июля в регионе были зарегистрированы 11 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 10 клещевым боррелиозом.

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