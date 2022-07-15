Учителя из ЯНАО проведут обучение для коллег из Волновахи

Ямальские педагоги поделятся опытом с коллегами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа посетили Волновахский район Донбасса. Учителя проведут обучение и начнут совместную подготовку к новому учебному году, сообщили на официальной странице Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети «ВКонтакте».

«Северяне проведут семинары, на которых поделятся опытом преподавания и организации учебного процесса», — отмечается в сообщении. В ходе поездки ямальская делегация побывала в школе, которую помогает восстанавливать округ. Регион предоставит строительные материалы и рабочую силу.

Ранее URA.RU писало, что из ЯНАО выехала колонна спецтехники, которая направляется в Волноваху. Округ отправил самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику.

О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин одной из основных задач назвал помощь жителям Донбасса. По сообщению Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на ДНР, которое ВСУ планировали начать в марте.