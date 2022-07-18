Стоимость ремонта здания военкомата обойдется в 4,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют отремонтировать объект культурного наследия регионального значения, в котором располагается областной Военный комиссариат. Во время ремонта планируется сделать подсветку фасада здания. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание, бывшая «Лесная школа» по адресу: г. Курган, ул. Советская, 151. Начальная цена: 4 586 400 рублей», — указано на сайте.

По данным, указанным в документах, зданию требуется ремонт фасадов, элементов цоколя, крыши, перекрытий, отделки перекрытий, частично пола и стен первого этажа. После заключения контракта у подрядчика будет 100 дней на проведение ремонта. На фасаде здания планируют сделать подсветку. Освещение установят со стороны ул. Советской.

В 1889 году двухэтажный каменный дом был построен для местного мещанина Новикова. В 1894 году усадьбу приобрели для низшей лесной школы. Она является первым профессиональным учебным заведением в Кургане. С 1918 года в здании была ротная канцелярия, а с начала 1920-х — различные конторы и учреждения. Общее состояние здания оценивается как удовлетворительное.

Так, по плану, будет выглядеть здание с подсветкой Фото: портал госзакупок