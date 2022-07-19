В главном вузе Кургана ажиотажный спрос на профессию журналиста

В КГУ подали 244 заявления на направление «Журналистика» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском государственном университете (КГУ) появился большой спрос на профессию журналиста. По сравнению с прошлым годом желающих поступить стало в 10 раз больше. Об этом URA.RU рассказал источник в приемной комиссии КГУ.

«В этом году бешеный конкурс на поступление. На прошлой неделе было 160 заявлений в списке. Проверяем сочинения. Самое главное в поступлении — это раскрыть тему и написать не менее 150 слов. Нам во время проверки нужно не забывать про антиплагиат. На данный момент уже аннулировали несколько сочинений, которые были взяты из интернета слово в слово», — рассказывает инсайдер.

На данный момент на сайте приемной комиссии КГУ оставлено 244 заявления, что в 10 раз больше результатов 2021 года (было 25). В прошлом году абитуриенты могли поступить только на платной основе и на очную форму обучения, но для нынешних поступающих появилось 11 бюджетных мест.

Ранее URA.RU писало, что в КГУ увеличили количество бюджетных мест в магистратуре. Их распределили на три направления: «Программная инженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «История».