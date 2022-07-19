19 июля 2022

В курганском курортном округе выбрали главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по вопросам оплаты труда в Курганской области. Курган, курочкин олег
Олег Курочкин возглавил Звериноголовский округ Фото:

В Звериноголовском округе Курганской области, в котором находится курорт «Сосновая роща», выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Олег Курочкин. Об этом сообщает бывший пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин в своем telegram-канале.

«В Звериноголовском муниципальном округе без неожиданностей. Главой остается Олег Курочкин. На заседании думы за него проголосовали большинство депутатов», — говорится в сообщении telegram-канала «Тетерин». Выборы руководителя проходили из-за преобразования района в округ.

URA.RU сообщало, Курочкин возглавляет муниципалитет с июня 2020 года. Первые полгода работал с приставкой «врио». В декабре 2020 года его официально избрали руководителем. До этого Курочкин занимал пост первого замглавы муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе ждет обновление.

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В Звериноголовском округе Курганской области, в котором находится курорт «Сосновая роща», выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Олег Курочкин. Об этом сообщает бывший пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин в своем telegram-канале. «В Звериноголовском муниципальном округе без неожиданностей. Главой остается Олег Курочкин. На заседании думы за него проголосовали большинство депутатов», — говорится в сообщении telegram-канала «Тетерин». Выборы руководителя проходили из-за преобразования района в округ. URA.RU сообщало, Курочкин возглавляет муниципалитет с июня 2020 года. Первые полгода работал с приставкой «врио». В декабре 2020 года его официально избрали руководителем. До этого Курочкин занимал пост первого замглавы муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе ждет обновление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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