В курганском курортном округе выбрали главу

В Звериноголовском округе Курганской области, в котором находится курорт «Сосновая роща», выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Олег Курочкин. Об этом сообщает бывший пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин в своем telegram-канале.
«В Звериноголовском муниципальном округе без неожиданностей. Главой остается Олег Курочкин. На заседании думы за него проголосовали большинство депутатов», — говорится в сообщении telegram-канала «Тетерин». Выборы руководителя проходили из-за преобразования района в округ.
URA.RU сообщало, Курочкин возглавляет муниципалитет с июня 2020 года. Первые полгода работал с приставкой «врио». В декабре 2020 года его официально избрали руководителем. До этого Курочкин занимал пост первого замглавы муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе ждет обновление.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»