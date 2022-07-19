В курганском курортном округе выбрали главу

20 июля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Олег Курочкин возглавил Звериноголовский округ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Звериноголовском округе Курганской области, в котором находится курорт «Сосновая роща», выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Олег Курочкин. Об этом сообщает бывший пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин в своем telegram-канале. «В Звериноголовском муниципальном округе без неожиданностей. Главой остается Олег Курочкин. На заседании думы за него проголосовали большинство депутатов», — говорится в сообщении telegram-канала «Тетерин». Выборы руководителя проходили из-за преобразования района в округ. URA.RU сообщало, Курочкин возглавляет муниципалитет с июня 2020 года. Первые полгода работал с приставкой «врио». В декабре 2020 года его официально избрали руководителем. До этого Курочкин занимал пост первого замглавы муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе ждет обновление.

В Звериноголовском округе Курганской области, в котором находится курорт «Сосновая роща», выбрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Олег Курочкин. Об этом сообщает бывший пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин в своем telegram-канале. «В Звериноголовском муниципальном округе без неожиданностей. Главой остается Олег Курочкин. На заседании думы за него проголосовали большинство депутатов», — говорится в сообщении telegram-канала «Тетерин». Выборы руководителя проходили из-за преобразования района в округ. URA.RU сообщало, Курочкин возглавляет муниципалитет с июня 2020 года. Первые полгода работал с приставкой «врио». В декабре 2020 года его официально избрали руководителем. До этого Курочкин занимал пост первого замглавы муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе ждет обновление.