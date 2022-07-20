Комиссия для будущих жильцов составляет 105 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трехкомнатную квартиру в Тюмени предлагают снимать за 150 тысяч в месяц, но первый месяц проживания обойдется будущим жильцам в 255 тысяч рублей из-за комиссии. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Трехкомнатная квартира, 165 квадратных метров. Этаж 4. Стоимость 150 тысяч рублей в месяц, комиссия 105 тысяч рублей», — указано в объявлении.

По словам продавца, в квартире есть все необходимое для проживания: от электрочайника до пластиковых окон с шумоизоляцией и сигнализации. Территория дома закрытая, есть парковка для жильцов. В объявлении также указано, что коммунальные платежи уже включены в стоимость оплаты квартиры.

Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в центре Тюмени продают дороже, чем трехкомнатную в центре Москвы. А по цене дома в Подмосковье в Тюмени можно купить трехкомнатную квартиру.