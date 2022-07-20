В Тюмени мужчина выжил после падения с пятого этажа

Монтажник оступился и упал с шестиметровой высоты (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На одной из строек в Тюмени монтажник упал с высоты пятого этажа, получил переломы, но остался жив. Об этом URA.RU рассказали в региональной Государственной инспекции труда.

«16 июня произошел несчастный случай с монтажником ООО „ТРИУМФ“. Работник проводил демонтаж опалубки перекрытия пятого этажа, на одной из строек в Тюмени. В какой-то момент мужчина оступился и упал с высоты шести метров, получив множественные переломы», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции.

В случившемся эксперты обвинили руководство компании. По данным ведомства, работы на объекте были организованы с нарушениями. В частности, монтажника не проинструктировали, не обеспечили его креплениями для безопасной работы на высоте. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на тюменской стройке погиб рабочий. Каменщик упал с четвертого этажа.