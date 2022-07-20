20 июля 2022

В Тюмени мужчина выжил после падения с пятого этажа

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Монтажник оступился и упал с шестиметровой высоты (архивное фото) Фото:

На одной из строек в Тюмени монтажник упал с высоты пятого этажа, получил переломы, но остался жив. Об этом URA.RU рассказали в региональной Государственной инспекции труда.

«16 июня произошел несчастный случай с монтажником ООО „ТРИУМФ“. Работник проводил демонтаж опалубки перекрытия пятого этажа, на одной из строек в Тюмени. В какой-то момент мужчина оступился и упал с высоты шести метров, получив множественные переломы», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции.

В случившемся эксперты обвинили руководство компании. По данным ведомства, работы на объекте были организованы с нарушениями. В частности, монтажника не проинструктировали, не обеспечили его креплениями для безопасной работы на высоте. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на тюменской стройке погиб рабочий. Каменщик упал с четвертого этажа.

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На одной из строек в Тюмени монтажник упал с высоты пятого этажа, получил переломы, но остался жив. Об этом URA.RU рассказали в региональной Государственной инспекции труда. «16 июня произошел несчастный случай с монтажником ООО „ТРИУМФ“. Работник проводил демонтаж опалубки перекрытия пятого этажа, на одной из строек в Тюмени. В какой-то момент мужчина оступился и упал с высоты шести метров, получив множественные переломы», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции. В случившемся эксперты обвинили руководство компании. По данным ведомства, работы на объекте были организованы с нарушениями. В частности, монтажника не проинструктировали, не обеспечили его креплениями для безопасной работы на высоте. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что на тюменской стройке погиб рабочий. Каменщик упал с четвертого этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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